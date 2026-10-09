Când se va circula pe Lotul 3 al A0 între Glina și Afumați. Cristian Pistol: Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 98%

Lucrările pe Lotul 3 al A0 Nord (Afumaţi - Pantelimon) au ajuns la un stadiu fizic de 98,3%, urmând ca, până la finalul acestei luni, să fie deschisă circulaţia între Glina şi Afumaţi, anunţă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

În prezent, pe şantier lucrează 123 de utilaje şi peste 200 de muncitori şi operatori, aduşi de constructorul chinez.

„În scurt timp se va circula pe încă 13 km ai A0 Nord, între Glina şi Afumaţi! Lucrările pe Lotul 3 al A0 Nord (Afumaţi - Pantelimon) au ajuns la un stadiu fizic de 98,35%, iar, dacă ritmul actual se menţine, circulaţia va fi deschisă până la finalul acestei luni”, arată, vineri, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Acesta spune că antreprenorul chinez (China Civil Engineering Construction Corporation), a cărui mobilizare a crescut faţă de vară, execută acum lucrări la structuri, aşternerea asfaltului, amenajarea spaţiilor de servicii şi instalarea sistemelor ITS, cu 123 de utilaje şi peste 200 de muncitori şi operatori.

Contractul are o valoare de 397,99 milioane de lei (fără TVA) şi este finanţat din fonduri europene nerambursabile (Programul Transport 2021-2027).

„În momentul în care lotul 3 va fi finalizat, se va putea deschide circulaţia şi pe lotul 4 (Pantelimon - Glina), care a fost deja recepţionat. Astfel, semi-inelul nordic al Centurii Capitalei va asigura conexiunea continuă între A3 (Bucureşti - Ploieşti) şi A2 (Bucureşti – Constanţa)”, precizează oficialul CNAIR.

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Editor : S.S.