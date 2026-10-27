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Exclusiv Când va fi expus public Coiful de la Coțofenești, care este restaurat după ce a fost furat în Olanda. Anunțul ministrei Culturii

Data actualizării: Data publicării:
Priceless Romanian ancient gold treasure stolen from the Netherlands, Bucharest, Romania - 25 Jan 2025
Coiful de la Coțofenești, furat în urma jafului de la muzeul din Olanda Foto: Profimedia Images
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Prezentă în studioul Digi24, Ioana Ciocan, noua ministră a Culturii a vorbit și despre Coiful de la Coțofenești, furat în Olanda și apoi recuperat, aflat momentan în restaurare, și când ar putea acesta să fie expus pentru public.

„Trebuie să știm cu toții ce resurse avem, cum le folosim, cum putem să ajutăm mai mult și cum putem, fiecare dintre noi să susținem cultura din România. Cred că mâine ar trebui să ne cumpărăm un bilet la teatru, la muzeu, la operă, la film. Cred că asta este principala formă de susținere și unul din lucrurile pe care mi le doresc foarte tare este, în momentul în care Coiful va ieși de la restaurare, să mergem să îl vedem”, a spus Ioana Ciocan.

Ea a spus că în acest moment coiful este încă în restaurare în laboratoarele Muzeului Național de Istorie.

„Astăzi am vorbit cu Cornel Ilie, cu directorul Muzeului Național de Istorie a României”, a spus Ioana Ciocan. „Și cred că este important să menționăm numele restauratorului. Alexandru Doja îl restaurează. Este un specialist al Muzeului Național de Istorie a României, care, dealtfel, a fost și în Olanda să îl examineze prima dată când el a fost recuperat. Echipa de restaurare a fost formată din specialiștii muzeului, au fost invitați și specialiști în metale prețioase din Olanda. O echipă de 10 specialiști a lucrat și a trecut prin toate fazele acestui amplu proces. Acum este doar Alexandru Doja cu coiful. Pașii au fost făcuți și Cornel Ilie, directorul de la Muzeul Național de Istorie a României, m-a asigurat că de Ziua Culturii, pe 15 ianuarie, vom putea vedea cu toții coiful și sper să vedem și o coadă la el”.

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Editor : Sebastian Eduard

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