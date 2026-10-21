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Video Când va recupera ANAF banii de la Klaus Iohannis. Anunțul lui Adrian Nica despre datoria un milion de euro a fostului președinte

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klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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ANAF continuă lupta cu fostul președinte al României pentru a recupera aproape un milion de euro pe care îl datorează Klaus Iohannis statului, după ce a pierdut definitiv un proces privind una dintre casele sale din Sibiu. Nica a dezvăluit într-un podcast că instituția pe care o conduce face, în continuare, toate demersurile pentru a recupera fiecare leu de la cei care datorează bani, inclusiv de la Iohannis.

„ANAF i-a cerut 4,7 milioane de lei care au fost primiți de către fostul șef de stat sub formă de chirii. Ați încercat și un sechestru și instanța a respins demersul. Dacă ar fi să faci un pronostic, crezi că statul va recupera vreodată banii de la Klaus Iohannis”, l-a întrebat Vlad Mercori pe șeful ANAF în cadrul podcastului pe care îl găzduiește.

Șeful ANAF a răspuns: „Absolut în toate situațiile, indiferent de cum îl cheamă pe cel care ne datorează bani, facem toate demersurile și luăm toate măsurile, așa cum le-ai menționat, inclusiv încercarea de a pune un sechestru pentru a obține acești bani.

Adrian Nica a adăugat: Noi cu situația în cauză suntem în instanță. Procesul este pe rol. Eu cred că apărarea va fi foarte bună. Nu vreau să fac pronosticuri, dar dacă n-aș fi crezut, n-aș fi inițiat procesul.

Șeful de la ANAF a adăugat: Toată această informație, din tot ce a apărut, din tot ce a apărut în media legat de cazul pe care l-ai spus, a fost demarat pe mandatul meu. Dacă nu aș fi crezut că ANAF trebuie să-și recupereze chiar și un leu de la oricine, indiferent de cum îl cheamă și nu e singurul caz care a apărut în zona publică, în care ANAF face tot ce poate pentru a-și recupera banii, nu aș fi inițiat astfel de acțiuni și fără să fac pronosticuri, te asigur că vom face tot ce putem pentru a recupera fiecare leu.

Mercori l-a întrebat pe Nica și dacă îi e frică dacă astfel de acțiuni ar putea avea repercusiuni asupra sa, la care șeful ANAF a răspuns:
„Mă gândesc din când în când, sunt om, dar am început un drum și vreau să-l duc până la capăt”.

Întreaga secvență video poate fi urmărită AICI

Amintim, fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial.

Editor : Alexandru Rotaru

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