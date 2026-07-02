Canicula devine noua normalitate, avertizează experții. Orașele din România unde temperaturile au crescut cel mai mult

Valurile de căldură sunt deja cel mai periculos fenomen meteorologic extrem din Europa, iar efectele schimbărilor climatice se resimt tot mai puternic și în România, avertizează Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice. Potrivit experților, vara anului 2024 a fost cea mai afectată de caniculă din istoria recentă, cu 63 din cele 92 de zile de vară marcate de valuri de căldură și peste 600 de decese în exces asociate temperaturilor extreme. Tendința a continuat și în 2025, când primele episoade severe de caniculă au început încă din luna iunie.

Organismul independent, alcătuit din cercetători și specialiști în domeniul schimbărilor climatice, a publicat un document tehnic adresat autorităților locale, în care prezintă impactul încălzirii climatice și măsurile necesare pentru adaptarea orașelor, scrie News.ro.

Vara lui 2024, un record al valurilor de căldură

Specialiștii arată că 68% din zilele verii trecute au fost afectate de valuri de căldură.

„Vara anului 2024 a stabilit un record absolut: 63 din cele 92 de zile estivale au fost cu valuri de căldură (68% din întreaga vară), iar numărul deceselor suplimentare în iulie-august s-a ridicat la peste 600. Vara lui 2025 a continuat cu două episoade severe de caniculă în iunie şi iulie, cu anomalii de peste +8°C faţă de medie (...) Oraşele din sudul şi vestul ţării au înregistrat temperaturi de peste 40°C”, arată Consiliul.

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Temperaturile cresc constant în România

Datele analizate de cercetători indică o tendință clară de încălzire a climei, în special în sezonul cald.

Temperatura medie anuală în municipiile reședință de județ a depășit pragul de 12°C în perioada 2021-2024, după ce până în anii '80 nu trecea de 10°C.

În același timp, temperatura medie a verii a crescut cu 1,4°C la Constanța și până la 2,1°C la Craiova, comparativ cu perioada de referință 1961-1990.

Potrivit specialiștilor, ritmul de încălzire este de aproximativ 0,4-0,6°C pe deceniu, cele mai accentuate creșteri fiind înregistrate la Craiova (+0,57°C), Galați (+0,55°C), Iași (+0,54°C), Brașov (+0,50°C) și București (+0,49°C).

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Ce măsuri recomandă experții

Pentru reducerea efectelor caniculei asupra populației, Consiliul recomandă autorităților locale mai multe măsuri imediate:

amenajarea unor spații publice răcoroase accesibile populației;

extinderea accesului la apă potabilă în spațiile publice;

folosirea lacurilor și râurilor ca zone de răcorire și recreere;

adaptarea stațiilor de transport și a spațiilor publice pentru reducerea expunerii la căldură;

protejarea persoanelor care lucrează în aer liber.

Pe termen mediu și lung, experții recomandă extinderea spațiilor verzi și a zonelor umbrite, adaptarea școlilor și spitalelor la temperaturi extreme, dezvoltarea unor sisteme locale de avertizare, consolidarea serviciilor medicale și adoptarea unor măsuri dedicate persoanelor vulnerabile.

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„Valurile de căldură nu mai sunt evenimente excepționale”

Specialiștii avertizează că episoadele de caniculă vor deveni tot mai frecvente și că orașele trebuie adaptate la noua realitate climatică.

„Valurile de căldură nu mai reprezintă evenimente excepţionale, ci un risc recurent cu efecte semnificative asupra sănătăţii şi bunăstării populaţiei”, subliniază Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice.

Potrivit experților, fără măsuri coordonate de prevenție și adaptare, costurile umane, sociale și economice generate de temperaturile extreme vor continua să crească.

Editor : Ana Petrescu