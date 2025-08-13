Peste 15 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată la aproximativ 4 milioane de euro, au fost descoperite de Garda de Coastă într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite. Potrivit documentelor, încărcătura figura în acte ca „role de hârtie”.

Polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă, împreună cu inspectori vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au făcut o captură impresionantă în urma unui control amănunțit efectuat asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au descoperit, în urma unui control amănunțit, peste 15 milioane de țigarete ascunse într-un container care, potrivit documentelor, ar fi trebuit să conțină role de hârtie. Valoarea totală a capturii este estimată la aproximativ 4 milioane de euro”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Potrivit sursei citate, acțiunea a avut loc pe 11 august 2025, „în baza unei analize de risc”, iar „încărcătura declarată consta în role de hârtie, având ca destinație o societate comercială din România”. Controlul fizic a scos însă la iveală „15.500.000 de țigarete fără timbru accizabil”, în valoare totală de 20 de milioane de lei, echivalentul a aproape patru milioane de euro.

„Captura reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri ale Gărzii de Coastă din acest an și vine ca urmare a acțiunilor constante de prevenire și combatere a contrabandei, desfășurate în porturile maritime românești”, precizează instituția.

În prezent, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța pentru infracțiunile de folosire de acte nereale și contrabandă.

„La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, se mai arată în comunicat.

Peste 15 milioane de ţigarete, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, descoperite într-un container de către poliţiştii de frontieră. Foto. Poliția de Frontieră Română Deschide galeria foto

