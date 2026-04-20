Capul Sfântului Gheorghe va fi adus miercuri în România, de la Muntele Athos. Moaștele vor fi depuse la o mănăstire din Teleorman

icoana cu sf gheorghe omorand balaurul
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, este celebrat în fiecare an la 23 aprilie în calendarul sărbătorilor creștin-ortodoxe Foto: Profimedia

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus, miercuri, în România, de la Muntele Athos, de o delegaţie condusă de arhimandritul Alexios, cu ocazia hramului Mănăstirii Pantocrator din judeţul Teleorman.

Aflate pentru prima dată în România, sfintele moaşte se vor afla la mănăstirea din Teleorman de miercuri până pe 28 aprilie, informează, luni, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, citată de Agerpres.

Potrivit programului evenimentului, miercuri, de la ora 08:30 vor avea sfinţirea şi inaugurarea Bibliotecii "Magdala" a Mănăstirii Pantocrator, urmată de deschiderea oficială a simpozionului naţional cu tema "Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creştine".

În jurul orei 11:00, va sosi în România delegaţia ce va aduce racla cu cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit pe 23 aprilie. În jurul orei 14:30, racla va ajunge la Mănăstirea Pantocrator, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, şi a părintelui arhimandrit Alexios, stareţul Mănăstirii Xenofont.

Sfintele moaşte vor fi apoi aşezate spre închinare în biserica cea mare a mănăstirii, iar în noaptea de miercuri spre joi se va oficia slujba de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Slujba va fi oficiată de PS Nectarie, Episcopul Irlandei şi Islandei. Joi se va săvârşi începând cu ora 08:00 acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar de la ora 09:00 Sfânta Liturghie.

Mănăstirea Pantocrator a ales să aducă moaştele acestui sfânt în pelerinaj, deoarece sărbătoarea lui cade în preajma Duminicii Mironosiţelor, a treia după Paşti, când lăcaşul o cinsteşte pe Sfânta Maria Magdalena, a evidenţiat vicarul eparhial al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, arhimandritul Serafim Baciu.

Părintele a amintit că pelerinajul din Duminica Mironosiţelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit deja o tradiţie de 11 ani, atrăgând mii de pelerini din întreaga ţară, veniţi să se închine atât la moaştele din patrimoniul sfântului aşezământ, cât şi la moaşte aduse din toată lumea creştină.

"Acest moment al aducerii moaştelor Sfântului Gheorghe, chiar la ziua sa de prăznuire, este o bucurie în plus pentru toţi cei care îl au ca ocrotitor. (...) Nu este un model din trecut (Sfântul Gheorghe), este un model de care avem nevoie şi astăzi. Şi astăzi avem nevoie de credinţă şi demnitate. Este un model peren", a spus clericul, citat de basilica.ro.

Mănăstirea athonită Xenofont al cărei stareţ este arhimandritul Alexios este pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Anul trecut, Mănăstirea Pantocrator a adus în România moaştele întregi ale Sfintei Împărătese Elena, care părăsesc foarte rar bazilica veneţiană în care sunt păstrate.

