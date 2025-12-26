Live TV

Carambol cu 10 mașini implicate pe Drumul Expres Craiova - Pitești. A fost activat planul roșu de intervenție

Sursă foto: Infotrafic Slatina

Un carambol a avut loc vineri, 26 decembrie, pe Drumul Expres Craiova - Pitești (DX 12), în care au fost implicate 10 autoturisme. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a activat planul roșu de intervenție. Trei persoane necesită îngrijiri medicale, potrivit ISU.

Actualizare 17.20 O persoană a fost transportată la spital, după ce salvatorii au stabilit că există suspiciuni că și-ar fi fracturat o mână, în timp ce alte două persoane au fost asistate medical la fața locului și au refuzat transportul la spital, potrivit ministrului Sănătății.

„Pentru asigurarea capacității de răspuns medical, Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost mobilizat, iar Ministerul Sănătății este în contact permanent cu conducerea unității sanitare, pentru o organizare cât mai eficientă a activității medicale, în eventualitatea în care va fi necesar transportul unui număr mai mare de pacienți către spital”, potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății. 

Accidentul a avut loc în zona localității Optași Măgura, din județul Olt.

În cele 10 mașini implicate în carambol se aflau circa 27 de persoane, potrivit ISU.

„La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș”, potrivit ISU.

Sursă foto: Infotrafic Olt

Editor : M.G.

