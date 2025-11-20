Carmen Uscatu îi face o propunere Oanei Gheorghiu: „Ar rezolva problema de incompatibilitate”

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că vrea ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, adică să rămână un membru în asociaţie, dar fără drept de vot în Adunarea generală. Asta ar rezolva problema de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală, spune ea.

Cofondatoarea asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” a declarat la Europa FM că a avut nenumărate discuţii în privat cu Oana Gheorghiu, înainte de a ieşi public şi acest lucru s-a întâmplat pentru că răspunsul pe care l-a primit de la ea este acelaşi pe care ea l-a oferit public şi în care a spus că nu este incompatibilă cu funcţia de vicepremier şi că s-a consultat cu avocaţii.

„Într-adevăr, legea permite.Toate regulile de guvernanţă corporativă şi tot ceea ce am studiat noi, că se întâmplă în străinătate, poate nu în România, dar în străinătate, sunt acelea în care aceste roluri sunt incompatibile şi ele trebuie separate”, a subliniat Uscatu.

Carmen Uscatu a mai arătat că problema cea privind „dreptul de vot într-un ONG”.

„Propunerea noastră este aceea ca Oana să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală”, a completat ea.

Carmen Uscatu a mai afirmat că Oana Gheorghiu s-a suspendat din poziţia de angajat, s-a suspendat din poziţia de copreşedinte din Consiliul Director, dar a rămas cu drept de vot în Adunarea Generală”, a arătat ea, precizând că rămânând cu un statut onorific „ar asigura independenţa totală a organizaţiei şi ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală”.

