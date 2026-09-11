Cartel Alfa îi solicită lui Nicușor Dan să intervină în conflictul de la Oil Terminal. Avertismentul sindicaliștilor

Confederația sindicală Cartel Alfa îi solicită președintelui Nicușor Dan să medieze conflictul colectiv de muncă de la Oil Terminal, în contextul disputei privind majorarea salariilor cu 6,5%. Sindicaliștii anunță că, dacă nu se ajunge la o soluție până pe 17 septembrie, angajații vor declanșa greva generală. Aceștia susțin că majorarea este prevăzută de cadrul legal și fundamentată prin Memorandumul privind politica salarială și cer intervenția Administrației Prezidențiale pentru deblocarea situației.

„Pasivitatea autorităților și refuzul de a soluționa această problemă vor duce la escaladarea conflictului”, afirmă Cartel Alfa.

Confederația a transmis Administrației Prezidențiale, pe 10 septembrie, o solicitare privind medierea instituțională a conflictului și atrage atenția asupra „consecințelor grave” pe care le-ar avea „refuzul Guvernului de a-și respecta propriile acte normative”.

Potrivit Cartel Alfa, Consiliul Sindicatului Oil Terminal a declanșat conflictul colectiv de muncă începând cu 24 august, după eșuarea negocierilor.

Sindicaliștii susțin că, timp de peste 50 de zile, au făcut demersuri la Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor, Consiliul Județean Constanța și Instituția Prefectului pentru deblocarea memorandumului salarial.

„Toate aceste încercări de negociere s-au lovit de o lipsă totală de reacție din partea primului ministru, care deși a primit Memorandumul semnat a refuzat să îl promoveze. În continuare, Guvernul dă dovadă de obtuzitate, lipsă de viziune economică și încearcă să transfere integral asupra lucrătorilor propriile eșecuri politice”, afirmă Cartel Alfa.

Confederația susține că majorarea de 6,5% este sub rata actuală a inflației și reprezintă „o măsură minimă de protejare a puterii de cumpărare” a angajaților companiei.

Sindicaliștii avertizează asupra impactului unei greve

Cartel Alfa susține că o eventuală grevă ar produce pierderi mai mari decât costul acordării majorării salariale.

„Sub lozinca «reducem deficitul cu orice preț», guvernanții împing la extrem un conflict care va costa statul mult mai mult decât economiile pe care pretind că le fac”, afirmă sindicaliștii.

Potrivit acestora, aplicarea prevederilor din memorandum ar presupune o cheltuială de aproximativ 4 milioane de lei până la sfârșitul anului, în timp ce o grevă de cinci zile ar genera un prejudiciu estimat la peste 6,5 milioane de lei.

Sindicaliștii avertizează și asupra efectelor asupra sectorului energetic, susținând că blocarea activității Oil Terminal ar putea afecta lanțul de aprovizionare cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor.

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Sindicaliștii cer o întâlnire la Cotroceni

Confederația sindicală îi solicită președintelui să creeze un cadru de mediere între părțile implicate.

„Nu cerem ca Președinția să se substituie părților în negocierea contractului colectiv, ci să creeze cadrul de mediere instituțională pe care Guvernul l-a blocat prin refuzul repetat de a purta un dialog social real”, transmite Cartel Alfa.

Sindicaliștii cer organizarea unei întâlniri la Administrația Prezidențială, la care să participe conducerea Oil Terminal, reprezentanții ministerului de resort, ai Guvernului și ai CNS Cartel Alfa.

„Pasivitatea autorităților și refuzul de a soluționa această problemă vor duce la escaladarea conflictului, iar responsabilitatea pentru pierderile economice și perturbarea sectorului energetic va reveni exclusiv celor care refuză dialogul”, mai arată confederația.

Angajații Oil Terminal au organizat joi o grevă de avertisment, care a durat câteva zeci de minute, și amenință cu declanșarea grevei generale săptămâna viitoare dacă salariile nu vor fi indexate cu 6,5%.

„Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5%, conform Ordonanței 89/2025. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față. Am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României”, a declarat președintele sindicatului Oil Terminal, Nicu Androne.

Liderul sindical susține că responsabilitatea pentru o eventuală grevă generală va reveni Guvernului.

„Credem că întreaga responsabilitate a acestei greve generale, dacă ajungem acolo, este la Guvernul României, deoarece domnul prim-ministru ține în mapă un memorandum pe care putea să-l aprobe de acum patru-cinci luni”, a afirmat Androne.

El susține că angajații Oil Terminal au pierdut în ultimii doi ani aproximativ 20% din puterea de cumpărare și acuză Executivul că a aprobat memorandumuri pentru alte companii.

Greva generală ar putea începe pe 17 septembrie

Potrivit liderului sindical, dacă până joi, 17 septembrie, nu va exista o soluție, angajații Oil Terminal vor declanșa greva generală.

„Dacă până joi, 17 septembrie, nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi, începând cu ora 7 vom declanșa greva generală”, a declarat Nicu Androne.

El a atras atenția asupra rolului Oil Terminal în aprovizionarea cu combustibili a României.

„60% din totalul combustibilului care intră în România și de care România are nevoie, trece prin Oil Terminal. Nu mai vorbim de faptul că dacă această grevă se va prelungi pentru trei, patru zile, Rafinăria Petrobrazi, singura rafinărie care mai aduce țiței prin Oil Terminal, poate să rămână fără materie primă și poate să fie nevoită să-și întrerupă activitatea”, a afirmat liderul de sindicat.

Conducerea Oil Terminal se opune grevei

Directorul general al Oil Terminal Sorin Ciutureanu a spus că înțelege revendicările angajaților, dar se opune declanșării grevei.

„Înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă pentru că Oil Terminal, în lanțul logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate”, a declarat Ciutureanu.

Directorul general a precizat că va încerca să amâne declanșarea grevei și va continua demersurile pentru a verifica posibilitatea aplicării memorandumului salarial.

„Drept pentru care voi uza de toate posibilitățile pe care le am să amân acest moment al grevei și în același timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire”, a subliniat Sorin Ciutureanu.

El a precizat că, în cazul declanșării grevei generale, angajații Oil Terminal sunt obligați prin lege să asigure o treime din funcționarea companiei.

Editor : Ana Petrescu