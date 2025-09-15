Live TV

Cititorii pot lua sau returna cărțile pe care le doresc nonstop, din casete conectate la internet.

Cea mai mare bibliotecă publică din Oradea a intrat în lumea generației Z. Clădirea a fost restaurată, în timp ce toate procedurile, de la inventarul cărților la relația cu cititorii, au fost digitalizate. Programul de ridicare-predare a volumelor este nonstop, iar sistemul de sortare este unic în țară. Proiectul de 26 de milioane de lei a inclus modernizarea tuturor bibliotecilor din județul Bihor.

„Putem împrumuta volume din aplicația mobilă, atât pentru propria persoană, cât și pentru altcineva. Folosim tehnologie NFC, am împrumutat cartea, putem ieși pe ușă, pentru că deja s-a dezactivat securitatea”, explică Csaba Giras, manager firmă de software.

Cititorii vor putea lua sau returna cărțile pe care le doresc non-stop, din casete conectate la telefoanele mobile.

Csaba Giras, manager firmă de software: Sistemul de sortare pe care l-am implementat aici, în bibliotecă, funcționează 24x7, cu un sistem de sortare în cinci containere este unic în România, iar tehnologia este la nivel mondial o noutate.

Volumele din biblioteca județeană au primit coduri care le permit angajaților să facă un inventar de 30 de mii de cărți în doar o zi, față de câteva luni, cât dura în varianta clasică.

Ancuța Șchiop, manager bibliotecă: Este un sistem integrat, care conectează mai multe echipamente, de la emiterea de carduri noi de bibliotecă până la rafturi inteligente, care gestionează volumele noastre.

Peste 26 de milioane de lei au fost investite în reabilitarea a 4 biblioteci din Oradea și din zona metropolitană a orașului, dar și dotarea cu echipamente a altor 26 de biblioteci din județul Bihor.

Mircea Mălan, președinte Consiliul Județean Bihor: Oferă posibilitatea ca fiecare bihorean să aibă acces direct, digitalizat și facil la carte.

Femeie: E luminoasă, e primitoare și cred că cititorii se vor simți foarte bine aici.

Bărbat: Va îmbia cu siguranță la lectură, o bibliotecă care va aduna, în jurul său, mai mulți cititori în jurul său decât au fost până în prezent, pentru că este primitoare.

Noua bibliotecă județeană din Oradea are și o cafenea literară, un studio de podcast, un atelier cu mașini de brodat și unul cu imprimante 3D.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

