Doi tineri, de 16 și 23 de ani, au fost reținuți de polițiștii bucureșteni după ce ar fi tâlhărit un cetățean străin, chiar în fața blocului în care locuiește. Potrivit anchetatorilor, l-au bătut pe bărbat și i-ar fi furat 12.000 de lei, bani câștigați la păcănele.

Victima este un bărbat din Irak, care locuiește de câțiva ani în România. El s-ar fi întâlnit cu cei doi tineri, de 23 și 16 ani, în scara blocului, în momentul în care se întorcea acasă.

În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum, la un moment dat, unul dintre indivizi îi bag în mâna în buzunar, moment în care îi cade suma de 12.000 lei. Iar pentru a-i putea fura banii respectivi, cei doi bărbați îl iau la bătaie pe cetățeanul din Irak.

Surse din anchetă spun că de meserie victima este sudor. Ar fi plecat de acasă cu suma de 500 lei. Ar fi mers la păcănele, acolo unde, în total, ar fi obținut suma de 12.000 lei.

Cei doi făptași au fost prinși de poliție și arestați preventiv pentru 30 de zile.

