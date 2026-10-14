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Video Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor din Timiș a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF

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profesor care ia mita
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Cum se declară veniturile din meditații

Câștig fabulos din meditații obținut de un profesor din Timiș. Acesta a declarat la Fisc venituri de aproape 110.000 de euro într-un an pe meditații, fiind cea mai mare sumă raportată în vestul țării.

Este cea mai mare sumă declarată exclusiv din meditații de către un profesor din România și, dacă împărțim la 12 luni suma totală declarată la ANAF într-un an, de aproape 110.000 euro, în acest caz particular reiese un câștig brut de peste 9.000 euro pe lună.

Adică aproximativ nouă salarii medii de profesor din România, câștigate într-o singură lună de un profesor din județul Timiș exclusiv din meditații, conform bilanțului ANAF.

Cifrele generale arată o creștere a numărului de profesori care își declară veniturile din astfel de activități. În 2025, în vestul țării, 941 de persoane și-au declarat veniturile din meditații, față de 676 cu un an înainte. Și sumele au crescut considerabil. Încasările brute declarate au ajuns de la 11,4 milioane de lei în 2024 la 18,7 milioane de lei în 2025.

Cum se declară veniturile din meditații

Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, a explicat cum se declară veniturile din meditații.

„Contribuabili care prestează o asemenea activitate de meditații au obligația, pentru a fi autorizați legal, să meargă la Registrul Comerțului din județul unde își au domiciliu și să obțină autorizarea acestei activități. Registrul Comerțului le emite un CUI, un cod fiscal, iar la ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice. Există un formular tipizat în format PDF pe care îl completează pe calculator. Se numește declarația unică privind impostul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, a precizat instituția, potrivit Radio Timișoara.

Profesorii din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au declarat, în ultimii doi ani, peste 30 de milioane de lei din meditații.

 

Editor : C.L.B.

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