Cât ar costa organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Anunțul șefului Autorității Electorale Permanente

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat, vineri, că, în eventualitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, costurile scrutinului ar putea fi cu aproximativ 40% mai mari decât cele înregistrate la alegerile din 2024.

Ţuţuianu a explicat că estimarea are la bază costurile scrutinului din 2024 şi este determinată, în principal, de creşterea preţurilor şi tarifelor.

„Pornim de la costurile din 2024, nu am cifra acum. Estimăm o creştere de cel puţin 40% a costurilor. (...) Cu referire la 2024, dacă am avea nişte alegeri anticipate parlamentare, probabil că cifra ar fi de 30-40% mai mare, pentru că, ştiţi foarte bine, au crescut toate preţurile şi tarifele practicate de toţi cei care au calitatea de comerciant în sensul larg al Codului civil. Vor trebui crescute, probabil, mă gândesc, şi indemnizaţiile celor care merg în secţiile de vot", a spus Ţuţuianu la o conferinţă de presă.

Amintim, conform datelor oficiale publicate de către autorități organizarea alegerilor locale și europarlamentare au costat aproximativ 250 de milioane de euro, a alegerilor parlamentare - 120 de milioane de euro, iar cele două alegeri prezidențiale, peste 300 de milioane de euro.

Editor : A.R.