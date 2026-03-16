Live TV

Video Cât costă o zi în București pentru un turist: transport, mâncare și distracție în Capitală

Data publicării:
Bucharest, Romania, August 20, 2023: People enjoying nightlife in the old town of Bucharest, Romania
Potrivit datelor oficiale, anul trecut, până la sfârșitul lunii noiembrie, aproape 1,9 milioane de turiști au vizitat Bucureștiul, iar aproximativ jumătate dintre aceștia au fost străini.

Aproape două milioane de turiști vizitează anual Bucureștiul, atrași de locurile emblematice ale orașului, de parcurile din Capitală, dar și de prețurile considerate accesibile comparativ cu alte capitale europene. Un experiment Digi24 arată cât ajunge să cheltuie, în medie, un turist într-o singură zi petrecută în oraș.

Cheltuielile încep cu transportul. O călătorie cu autobuzul costă 3 lei, iar una cu metroul 5 lei, fiind unele dintre cele mai ieftine tarife din Europa.

Mulți dintre turiști aleg să viziteze principalele obiective ale Capitalei. La Palatul Parlamentului, unul dintre cele mai populare puncte de atracție, biletul de intrare costă 85 de lei. La Muzeul Cotroceni, intrarea este 50 de lei, iar la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” biletul ajunge la 32 de lei.

O altă parte importantă din bugetul unei zile este rezervată mesei la restaurant. Pentru un fel principal și o băutură, un turist plătește, în medie, între 120 și 130 de lei. Printre preparatele preferate de vizitatori se numără sarmalele, care costă aproximativ 70 de lei, rața cu varză, 99 de lei, iar desertul tradițional, papanașii, ajunge la aproximativ 45 de lei.

Mulți turiști ajung și în Centrul Vechi, unde prețurile pentru băuturi sunt mai ridicate. O bere costă între 22 și 28 de lei, iar un cocktail între 43 și 48 de lei.

La finalul zilei, un turist cheltuie, în medie, aproximativ 400 de lei. În această sumă intră transportul, o cafea, masa de prânz, cina, un cocktail și intrarea la Palatul Parlamentului.

Bucureștiul continuă să atragă turiști din întreaga lume. Doi portughezi, tată și fiu, au revenit recent în Capitală și au refăcut o fotografie realizată în 2018, în fața Palatului Parlamentului.

„Bucureștiul e frumos, femei frumoase, petreceri distractive. (...) Descoperim tot mai multe locuri, monumente frumoase”, a declarat unul dintre bărbați.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut, până la sfârșitul lunii noiembrie, aproape 1,9 milioane de turiști au vizitat Bucureștiul, iar aproximativ jumătate dintre aceștia au fost străini.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
1
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
2
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
3
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
Abbas Araghchi
4
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
radare fixe timisoara
5
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
Digi Sport
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vaporase constanta
„E o amintire frumoasă!”. Vaporașele-simbol din Constanța ajung la fier vechi. Motivul pentru care autoritățile au decis să le vândă
Turist în aeroport
Parlamentul European a adoptat reguli noi pentru pachetele de călătorie. În ce condiții pot turiștii anula vacanțele fără costuri
salvamontisti pe munte
Turiști în pantofi, salvați de pe munte în județul Brașov. Avertismentul Salvamont pentru drumeții, chiar dacă vremea se încălzește
centrul vechi
Controale de amploare în Centrul Vechi din București. Amenzi de peste 700.000 de lei după verificări la mai multe localuri
concedii egipt
„Dacă e de murit, murim și acasă”. Războiul nu-i sperie pe cei care au programate concedii în Orientul Mijlociu, în viitorul apropiat
Recomandările redacţiei
radu miruta foto gov ro
Radu Miruță: Iranul ne amenință cu consecințe politice și juridice...
Amateur radio operator in the forest at night, sitting at a table with a portable HF Go-Box setup, communicating off-grid during an outdoor ham radio
Ce se ascunde în spatele semnalelor radio apărute după atacurile...
apa
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș...
Kaja Kallas
UE „nu are niciun interes” să-și extindă misiunea navală în...
Ultimele știri
„Risc semnificativ” de pierdere a banilor din PNRR pentru A7, avertizează Asociaţia Pro Infrastructură: Ținta este greu de atins
PSD forțează mâna USR: propune ajutoare și pentru pensionarii militari. Miruță: „Dacă se dorea, trebuia o discuție. Nu a existat”
Radu Miruță, după ce Traian Băsescu a vorbit de riscul unui atac iranian: „Am primit în scris că avioanele nu transportă explozibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
Proiect de lege: câinii nu vor mai putea fi legați la gard. Ce riscă stăpânii și când ar putea intra în...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Mihai Stoica, anunț despre Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, ieșiți accidentați în FCSB – Metaloglobus!
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul
Playtech
Cum se calculează ajutorul de șomaj în 2026. Câți bani poți primi dacă rămâi fără loc de muncă
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...