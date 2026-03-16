Aproape două milioane de turiști vizitează anual Bucureștiul, atrași de locurile emblematice ale orașului, de parcurile din Capitală, dar și de prețurile considerate accesibile comparativ cu alte capitale europene. Un experiment Digi24 arată cât ajunge să cheltuie, în medie, un turist într-o singură zi petrecută în oraș.

Cheltuielile încep cu transportul. O călătorie cu autobuzul costă 3 lei, iar una cu metroul 5 lei, fiind unele dintre cele mai ieftine tarife din Europa.

Mulți dintre turiști aleg să viziteze principalele obiective ale Capitalei. La Palatul Parlamentului, unul dintre cele mai populare puncte de atracție, biletul de intrare costă 85 de lei. La Muzeul Cotroceni, intrarea este 50 de lei, iar la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” biletul ajunge la 32 de lei.

O altă parte importantă din bugetul unei zile este rezervată mesei la restaurant. Pentru un fel principal și o băutură, un turist plătește, în medie, între 120 și 130 de lei. Printre preparatele preferate de vizitatori se numără sarmalele, care costă aproximativ 70 de lei, rața cu varză, 99 de lei, iar desertul tradițional, papanașii, ajunge la aproximativ 45 de lei.

Mulți turiști ajung și în Centrul Vechi, unde prețurile pentru băuturi sunt mai ridicate. O bere costă între 22 și 28 de lei, iar un cocktail între 43 și 48 de lei.

La finalul zilei, un turist cheltuie, în medie, aproximativ 400 de lei. În această sumă intră transportul, o cafea, masa de prânz, cina, un cocktail și intrarea la Palatul Parlamentului.

Bucureștiul continuă să atragă turiști din întreaga lume. Doi portughezi, tată și fiu, au revenit recent în Capitală și au refăcut o fotografie realizată în 2018, în fața Palatului Parlamentului.

„Bucureștiul e frumos, femei frumoase, petreceri distractive. (...) Descoperim tot mai multe locuri, monumente frumoase”, a declarat unul dintre bărbați.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut, până la sfârșitul lunii noiembrie, aproape 1,9 milioane de turiști au vizitat Bucureștiul, iar aproximativ jumătate dintre aceștia au fost străini.

