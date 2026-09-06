Cât de mult ar trebui să râdem de noi înșine? Cercetătorii explică beneficiile și capcanele autoironiei

Cercetările arată că, uneori, este bine să ne luăm în râs pe noi înșine, dar nu întotdeauna, notează BBC. Iată cum poți profita de beneficiile acestui lucru, evitând în același timp capcanele.

De ce unii elevi devin marginalizați?

În anii 1990, psihologii au început să investigheze motivul pentru care unii copii erau excluși de colegii lor. Au descoperit două arhetipuri. Unii dintre copiii respinși erau agresivi și se comportau ca niște agresori. Alții erau blânzi și supuși. Ambele grupuri aveau o trăsătură comună: incapacitatea de a accepta o glumă.

Primul grup răspundea la tachinări cu furie sau violență, în timp ce al doilea se simțea rănit și se retrăgea. Ambele grupuri interpretaseră umorul intenționat ca pe o insultă, ceva ce nu putea fi în niciun caz făcut cu bună-credință. Pe de altă parte, copiii mai siguri pe ei din punct de vedere social nu dădeau importanță tachinărilor sau chiar se amuzau de ele.

Capacitatea de a râde de noi înșine poate avea, în mod evident, consecințe încă de la o vârstă fragedă.

Studiile arată că, pe tot parcursul vieții, o perspectivă mai degajată și plină de umor asupra vieții este mai benefică pentru sănătatea mintală, relațiile și perspectivele generale. Totuși, opiniile cu privire la faptul dacă este o idee bună să râzi de tine însuți au fost mult timp împărțite.

Acum, însă, cercetătorii încep în sfârșit să înțeleagă nuanțele a ceea ce înseamnă cu adevărat să ne luăm în râs – și când și cum ar putea fi benefic.

Un subiect controversat

Este oare posibil să râzi de tine însuți? Platon nu credea asta. Filosoful grec antic considera că umorul apare din sentimentul de superioritate față de ceilalți – în special față de cei care, în mod iluzoriu, cred că sunt mai frumoși sau mai înțelepți decât sunt în realitate.

Peste mai bine de 1.000 de ani, în 1651, filosoful englez Thomas Hobbes a fost în mare parte de acord. Exista însă o excepție: oamenii puteau uneori să râdă de ei înșiși atunci când reflectau asupra unei prostii făcute în trecut, ceea ce demonstra cât de mult mai experimentați deveniseră între timp.

În cele din urmă, filosofii au început să accepte ideea că nu orice formă de umor este motivată de răutate. În secolul al XVIII-lea, de exemplu, populara „teorie a incongruenței” susținea că râsul apare adesea în urma unei încălcări neașteptate a normelor sociale.

Totuși, dacă oamenii pot cu adevărat să râdă de ei înșiși a rămas un subiect controversat până în vremuri relativ recente. Cele mai multe cercetări despre umor realizate în ultimii 50 de ani s-au bazat pe întrebarea adresată oamenilor dacă pot râde de ei înșiși și pe acceptarea răspunsurilor acestora. Dar, la fel ca în cazul numărului de unități de alcool consumate săptămânal, declarat de pacienți în formularele medicale, exista posibilitatea ca răspunsurile să fie puțin idealizate. Poate că oamenii nu erau chiar atât de dispuși să facă haz de propriile greșeli pe cât susțineau.

În 2011, însă, cercetători europeni au testat această abilitate printr-un experiment. Ei au invitat participanții în laborator și le-au filmat fețele pe ascuns. Când au revenit, participanților li s-au prezentat imagini deformate ale propriilor chipuri, asemănătoare celor din oglinzile deformante ale parcurilor de distracții, iar reacțiile lor au fost înregistrate. Nu toți s-au amuzat, însă 80% au zâmbit cel puțin atunci când au întâlnit în mod neașteptat imaginea. Aproape 40% au fost și mai amuzați și au izbucnit în râs.

„Acum, cercetările științifice au stabilit destul de clar că da, este posibil să râzi de tine însuți și există, de fapt, numeroase beneficii asociate acestui lucru”, spune Sonja Heintz, lector în psihologie la Universitatea Plymouth din Marea Britanie, care studiază umorul.

Gelotofobii

Capacitatea de a râde de sine este unul dintre cele mai dificile tipuri de umor de stăpânit, a afirmat în 2010 influentul cercetător american în domeniul umorului, Paul McGhee.

În programul de umor în șapte pași al lui McGhee (destinat celor care suferă de „seriozitate terminală”, precum Platon), învățarea de a râde de sine era penultimul pas – al doilea ca dificultate, după „găsirea umorului în situații stresante”.

McGhee considera râsul de sine ca fiind poarta de acces către alte tipuri de umor; o „componentă esențială” a unei existențe mai vesele. „Pentru că, dacă cineva se ia foarte în serios, este dificil să se implice în umor în general”, explică Heintz.

Unora le este mai ușor să stăpânească autoironia decât altora. Dacă urăști cu adevărat ca oamenii să râdă de tine, ai putea fi un gelotofob – o persoană cu o sensibilitate acută la râs. „S-ar putea să stai într-o cafenea și să glumești cu prietenii tăi, iar cineva să se apropie de tine și să te întrebe: «De ce ai râs de mine?»”, spune René Proyer, profesor de psihologie la Universitatea Martin Luther din Halle-Wittenberg, Germania. Pentru gelotofobi, chiar și un zâmbet poate indica faptul că interlocutorul lor îi consideră o persoană ridicolă.

Nu există un singur factor care să explice de ce cineva ar putea deveni gelotofob, dar Proyer afirmă că un stil parental foarte strict și punitiv reprezintă un factor de risc. Un alt factor este o experiență traumatică din copilărie, în care persoana respectivă a fost obiectul râsului. „De exemplu, o situație cu adevărat jenantă la școală”, spune Proyer, „în care ești ținta glumelor timp de săptămâni, luni, poate chiar ani”. Autismul pare să fie un alt factor de risc.

De asemenea, pare să existe o dimensiune culturală. Țările din Asia de Est prezintă, în general, niveluri mai ridicate de gelotofobie decât națiunile occidentale, fapt pe care cercetătorii îl atribuie faptului că persoanele aparținând culturilor colectiviste sunt mai puțin predispuse să se pună în evidență pentru a atrage atenția sau să recurgă la umor ca mecanism de adaptare. Aceste culturi tind să considere că umorul este cel mai bine lăsat în seama profesioniștilor. În China, de exemplu, oamenii sunt mai predispuși să asocieze umorul cu „experții”, adică cu comicii, decât cu cetățenii obișnuiți.

La fel ca copiii care nu suportă glumele, gelotofobii tind să se confrunte cu consecințe psihologice și interpersonale mai grave. Această trăsătură a fost asociată cu o satisfacție mai scăzută față de viață, o tendință mai mare de a evita prietenia, precum și cu un nivel crescut de singurătate și depresie.

Trăsătura opusă este gelotofilia, bucuria de a fi luat în râs de ceilalți, care a fost asociată cu o legătură socială mai puternică. O modalitate prin care aceasta se poate manifesta este „jucăușia”, tendința de a te lua pe tine însuți și lumea în jur cu ușurință.

„Oamenii jucăuși sunt capabili să interpreteze sau să reinterpreteze situațiile cotidiene într-un mod care le permite să le perceapă ca fiind distractive, stimulante din punct de vedere intelectual sau interesante din punct de vedere personal”, spune Proyer. „O persoană extrem de jucăușă este capabilă să îndeplinească o sarcină plictisitoare sau o treabă casnică și să o reinterpreteze într-un mod oarecum amuzant.” Cercetările au stabilit că spiritul jucăuș este un factor predictiv al unei stime de sine mai ridicate și al satisfacției în relații.

Majoritatea experților sunt de acord că umorul este benefic pentru relațiile noastre. Dar și tipul de umor contează.

În 2003, cercetătorii canadieni au elaborat Chestionarul privind stilurile de umor, care împarte tipul dominant de umor al oamenilor în patru categorii: umorul afiliativ, umorul de auto-valorizare, umorul agresiv și umorul autodistructiv.

Chestionarul a devenit rapid extrem de influent. „A fost prima dată când cineva a luat în considerare faptul că umorul poate fi adaptativ, dar și maladaptativ”, spune Claire Fox, profesoară de psihologie a educației la Universitatea din Bristol, Marea Britanie.

Umoriștii care se valorizează pe sine sunt receptivi la absurditățile fragile ale umanității și ale existenței. Ei sunt de acord cu afirmații precum: „Dacă mă simt supărat sau nefericit, de obicei încerc să mă gândesc la ceva amuzant legat de situație pentru a mă simți mai bine”. Acești indivizi tratează problemele cu ușurință, ca mecanism de adaptare. Acest tip de umor a fost considerat unul adaptativ.

Umorul „autodistructiv”, pe de altă parte, era considerat inadaptativ. Persoanele cu umor autodistructiv sunt de acord cu afirmații precum: „Încerc adesea să fac oamenii să mă placă sau să mă accepte mai mult spunând ceva amuzant despre propriile mele slăbiciuni, greșeli sau defecte”. La acea vreme, acest tip de umor era perceput ca un semn de nevoie de aprobare și de stimă de sine scăzută.

Autodistructiv sau autoironic?

Când Heintz a început să cerceteze umorul în anii 2010, a fost surprinsă să constate că a-ți bate joc de tine însuți era privit atât de negativ în acest domeniu. „Pentru că stilul meu personal de umor este [acela] de a-mi face glume pe seama mea tot timpul”, spune ea. „Nu mă iau în serios.” Citind literatura de specialitate, Heintz a fost surprinsă să descopere că o persoană ca ea ar fi, se pare, expusă unui risc mai mare de anxietate, depresie și gânduri suicidale.

Pentru a afla dacă persoanele cu umor autodistructiv se urau într-adevăr atât de mult pe sine, Heintz a adunat un grup dintre ele și le-a comparat cu persoane care aveau alte stiluri de umor. Dacă ipoteza predominantă era corectă, „aceste persoane ar fi trebuit să sufere cu adevărat de probleme de sănătate mintală”, spune Heintz. Dar niciuna nu suferea de astfel de probleme. Dimpotrivă, ea a descoperit că umorul autodistructiv era asociat cu niveluri mai ridicate de stimă de sine și cu relații interpersonale mai bune.

„Toți au spus: «Păi, am ceva probleme cu stima de sine. Sunt puțin nesigur. Dar a râde de mine însumi este, de fapt, o modalitate foarte bună de a face față acestor dificultăți și îmi oferă o cale de a intra în contact cu ceilalți»”, spune Heintz.

Majoritatea cercetărilor care identifică o legătură între umorul autodistructiv și o sănătate mintală precară, precum și rezultate negative în relații, sunt de natură corelațională, spune Heintz, mai degrabă decât să demonstreze un efect cauzal.

Alte cercetări au constatat că impactul umorului autodistructiv poate varia în funcție de context. Un studiu din 2014 realizat de Fox a constatat că elevii care erau victime ale hărțuirii foloseau mai mult umorul autodistructiv decât ceilalți, iar această preferință devenea mai pronunțată în timp.

Însă un studiu de urmărire pe care l-a realizat în 2016 a adus nuanțe suplimentare în acest tablou. Acest studiu a clasificat copiii în funcție de tipul de umor pe care îl preferau. Un grup, denumit „autodistrugătorii”, folosea exclusiv umor autodistructiv. Acest grup părea să se descurce cel mai prost, situându-se pe ultimul loc în ceea ce privește stima de sine și devenind din ce în ce mai singur pe măsură ce timpul trecea.

Însă unii copii au folosit umorul autodistructiv chiar mai mult decât cei cu atitudine autodistructivă și nu au suferit aceleași efecte negative. Diferența a constat în faptul că acești copii, denumiți „promotori ai umorului”, au recurs la toate cele patru tipuri de umor. În timp ce cei care s-au bazat exclusiv pe umorul autodistructiv au suferit o penalizare socială, promotorii umorului nu au suferit-o.

„Acest lucru sugerează că, de fapt, este în regulă să folosești umorul autodistructiv, atâta timp cât îl folosești în combinație și cu alte stiluri de umor”, spune Fox.

Nu înseamnă că umorul autodistructiv nu reprezintă niciodată o problemă. „Dacă îți bați joc de tine însuți și acest lucru provine dintr-un sentiment de amărăciune și ură de sine, atunci da, probabil că nu este bine pentru tine”, spune Heintz.

Însă Heintz consideră acum că o mare parte din presa negativă legată de umorul autodistructiv ar putea proveni dintr-o problemă metodologică a Chestionarului privind stilurile de umor. Întrebările referitoare la umorul autodistructiv introduc adesea o judecată de valoare, observă ea, specificând lucruri precum: „O fac prea des. O fac mai mult decât ar trebui.”

Ar putea această autoevaluare negativă să denatureze rezultatele? Heintz lucrează acum la un articol care va apărea în curând, în care evaluează 25 de ani de utilizare a chestionarului și în care va propune o regândire a scalei de umor autodistructiv. Alți cercetători elaborează deja noi scale care fac distincția între umorul cu adevărat autodistructiv și variantele sale mai adaptative (cum ar fi vechiul umor britanic de rezervă, umorul autoironic).

Să înveți să râzi de tine însuți

Așa cum știu comicii buni, ar trebui să te ironizezi doar dacă te-ai împăcat cu defectul sau greșeala pe care o iei în râs. Dacă faci o glumă dintr-un sentiment de disconfort, oamenii își dau seama de asta și se simt stânjeniți, spune Heintz. „Trebuie să știm că, atunci când oamenii fac o glumă, aceasta nu trebuie luată în serios. Este nevoie de această siguranță pentru ca cineva să poată reacționa la acel umor.”

Moderația este, de asemenea, un aspect de care trebuie să ții cont. Între umorul autoironic și cel autodistructiv, „distincția pare să țină de exces și de a depăși limita”, spune Fox.

Totuși, este clar că a învăța să râzi de tine însuți poate aduce beneficii psihologice și sociale. S-a constatat că a nu te lua prea în serios te ajută să faci față eșecurilor vieții. O parte din explicație ține de simplul motiv că, dacă faci o greșeală – așa cum se întâmplă tuturor din când în când –, optezi pentru o reacție emoțională pozitivă (râsul) în locul uneia negative (furia sau tristețea).

„Este legat de autotranscendență, ceea ce înseamnă că, atunci când ceva nu merge bine, putem păstra o anumită distanță față de eveniment și îl putem privi puțin mai obiectiv… putem vedea partea mai ușoară a lucrurilor”, spune Heintz. „Știm, de asemenea, că există o legătură cauzală între aspecte precum satisfacția față de viață, abilitățile de a face față provocărilor și starea generală de bine.”

Din punct de vedere interpersonal, a râde de tine însuți poate fi un instrument important în arsenalul tău social. „Este o modalitate foarte sigură de a recurge la umor în situații noi, dacă te afli în compania unor străini și nu le cunoști încă prea bine simțul umorului”, spune Heintz.

Atunci când există o diferență de putere, acest lucru poate fi deosebit de util. Un alt studiu realizat de Fox a constatat că profesorii care foloseau așa-numitul umor autodistructiv erau percepuți mai pozitiv de către studenți. Iar cei care râd de greșelile minore – atâta timp cât acestea nu îi afectează pe ceilalți – sunt considerați mai calzi și mai competenți.

Cultivarea umorului

Așadar, dacă ești una dintre acele persoane extrem de serioase, cum poți să-ți cultivi o atitudine mai relaxată față de tine însuți? McGhee a recomandat să te concentrezi asupra punctelor tale sensibile – fie că este vorba de înălțime, greutate, chelie sau neîndemânare – și să înfrunți direct aceste „zone fără râs”. Oricât de chinuitor ar fi la început, el a promis că va urma „un sentiment de euforie și eliberare” „pe măsură ce te vei simți confortabil să glumești despre lucrurile care înainte te enervau sau te făceau să te simți jenat”.

Primul pas este să recunoști în fața celorlalți lucrurile care nu-ți plac la tine, începând cu cele mai neînsemnate. Apoi, începe să faci glume. „Să zicem că nu te interesează prea mult moda; ai putea glumi spunând: «Oh, iar port aceiași blugi vechi»”, spune Heintz. „Sau: «Uite, mi-am făcut cumpărăturile de pe Temu».” În cele din urmă, vei fi pregătit să faci glume chiar și despre cele mai chinuitoare nesiguranțe ale tale.

Dacă ți se pare prea greu să-ți atinzi punctele sensibile, ai putea începe prin a-ți cultiva o atitudine mai amuzată în general. Proyer a realizat un studiu în care a testat dacă era posibil să crească spiritul jucăuș al participanților folosind activități simple pe parcursul unei săptămâni. De exemplu, rezervând 10 minute în fiecare seară pentru a nota cele trei lucruri cele mai jucăușe care s-au întâmplat în timpul zilei, „fie că a fost un gând pe care l-ai avut, fie ceva ce ai observat în drum spre serviciu”, spune Proyer.

În general, participanții s-au perceput ca fiind mai jucăuși până la trei luni după aceea – și au raportat, de asemenea, niveluri reduse de depresie și un nivel mai ridicat de fericire.

Deci, care a fost cel mai jucăuș lucru care ți s-a întâmplat astăzi? Notează-l și râzi până nu mai poți.

Editor : Ana Petrescu