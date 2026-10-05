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Câți români pot face față financiar unui dezastru natural sau unui incident major care le-ar afecta locuinţa

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Incendiu
Foto: Profimedia
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Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) informează că doar 17% dintre români ar avea economii suficiente pentru a acoperi costurile unui dezastru natural sau ale unui incident major care le-ar afecta locuinţa. În acelaşi timp, aproape 30% dintre români spun că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar, în timp ce 15% s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei. Se remarcă, însă, creşterea de câteva procente a celor care recunosc că se bazează pe sprijinul primit de la stat sau primărie, în cazul în care au probleme.

„Doar 17% dintre români declară că ar avea economii suficiente pentru a face faţă consecinţelor financiare ale unui dezastru natural sau ale unui incident major care le-ar afecta locuinţa, potrivit celei mai recente cercetări sociologice realizate de IRES pentru UNSAR. În acelaşi timp, 29% spun că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar, iar 15% s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei, în creştere cu 3 puncte procentuale faţă de anul trecut”, arată, luni, UNSAR într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii UNSAR precizează că majorarea ponderii celor care s-ar baza pe sprijinul autorităţilor subliniază, printre altele, nevoia de informare despre soluţiile de protecţie financiară pe care proprietarii le pot pregăti din timp.  

„Când ne gândim la siguranţa locuinţei, este important să ne întrebăm şi cum am putea suporta financiar o pagubă majoră. Faptul că doar 17% dintre români consideră că ar avea economii suficiente arată cât de necesară este pregătirea pentru astfel de situaţii. Asigurarea locuinţei poate face ca o familie să nu fie nevoită să se bazeze exclusiv pe economii sau pe ajutorul autorităţilor”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR.

Asigurarea facultativă a locuinţei reprezintă o componentă importantă a protecţiei financiare pentru o familie şi completează poliţa obligatorie PAD, iar, în funcţie de condiţiile contractuale, poate acoperi clădirea şi bunurile, inclusiv în caz de incendiu, furtună sau avarii ale instalaţiilor de apă, arată UNSAR.

Editor : Sebastian Eduard

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