Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune

Data publicării:
banda nu treceti politia
Foto: InquamPhotos/George Călin

O fetiță de 10 ani, din Timişoara, a ajuns la spital marți seara, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de femeie. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o pe şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate. 

 

Din primele informaţii se pare că mama, având probleme psihice, a aflat că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Supărată şi profitând că este singură acasă cu fiica ei, a decis să se răzbune, astfel că a luat un cuţit şi a înjunghiat-o de 4 ori, în timp ce aceasta dormea.

Tatăl fetei, care atunci a intrat în casă, a auzit gălăgie şi a intervenit. El a sunat la numărul de urgenţă 112, iar la faţa locului au sosit un echipaj de la Ambulanţă, dar şi poliţişti.

Fata a fost dusă la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, unde medicii au stabilizat-o, iar mama agresivă a fost dusă la audieri.

Ea va fi supusă şi unei expertize de specialitate.

Editor : C.L.B.

