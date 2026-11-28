Trei inculpaţi au fost arestaţi preventiv, iar alţi patru sunt cercetaţi sub control judiciar într-un dosar de trafic de persoane şi trafic de minori (autorat şi complicitate), anchetatorii stabilind că victimele, unele de 12 şi 13 ani, erau exploatate prin muncă la ferme de animale din judeţul Prahova.

Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, activitatea infracţională a celor şapte inculpaţi a fost documentată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, împreună cu procurorii DIICOT Ploieşti.

Anchetatorii spun că victimele, unele de 12 şi 13 ani, erau supuse la muncă forţată, nu erau plătite corespunzător, erau cazate în spaţii insalubre şi nu beneficiau nici de minimul necesar pentru satisfacerea nevoilor personale (hrană corespunzătoare, apă curentă, articole de igienă etc.).

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, pe parcursul anului 2026, la diferite intervale de timp, o persoană, de 53 de ani, sub promisiunea angajării cu respectarea condiţiilor legale, ar fi recrutat patru persoane vătămate, una dintre acestea cu grad de handicap grav, şi le-ar fi transportat la o proprietate a sa, o fermă de animale situată în judeţul Prahova, unde le-ar fi adăpostit în scopul exploatării prin supunere la muncă forţată. Victimele ar fi fost obligate să presteze munci grele, indiferent de condiţiile meteorologice, atât la paza bovinelor pe câmp, la mulsul animalelor, cât şi la alte activităţi în cadrul fermei, fără a fi remunerate corespunzător şi fără a li se asigura condiţii minime de cazare şi igienă. Pe timpul nopţii, victimele ar fi fost adăpostite într-o baracă improvizată şi o caroserie auto, ambele amplasate pe un câmp situat în apropierea fermei, fără apă curentă, toaletă sau orice minim confort", arată sursa citată.

De asemenea, începând cu luna iunie 2026, aceeaşi persoană ar fi recrutat, cu sprijinul altor două persoane, două victime minore, pe care le-ar fi obligat să presteze acelaşi tip de activităţi.

„Probatoriul administrat a arătat faptul că, în luna iulie 2026, o altă persoană, tot de 53 de ani, ar fi recrutat trei persoane vătămate minore, cu vârste de 12, 13 şi 16 ani şi beneficiind de înlesnirea altor două persoane, care şi-ar fi dat acordul cu privire la preluarea minorilor, le-ar fi transportat şi adăpostit, în scopul exploatării prin supunere la muncă forţată în cadrul fermei sale, situate tot în judeţul Prahova. Ulterior, în luna septembrie 2026, aceasta ar fi transferat persoanele vătămate minore de la ferma sa, la ferma unei alte persoane, de 59 de ani. Persoana de 59 de ani ar fi preluat victimele minore şi le-ar fi adăpostit în judeţul Braşov, unde le-ar fi supus la diverse munci, atât la paza ovinelor, cât şi la diverse lucrări agricole", precizează anchetatorii.

Conform acestora, în toate situaţiile, persoanele în cauză ar fi exercitat acte de constrângere morală asupra victimelor, atât minore, cât şi majore.

În acest caz au fost efectuate 16 percheziţii la fermele deţinute de către persoanele cercetate şi s-a constatat faptul că persoanele vătămate ar fi fost cazate în spaţii insalubre, nebeneficiind de condiţii proprii de muncă şi nici de minimul necesar pentru satisfacerea nevoilor personale (hrană corespunzătoare, apă curentă, articole de igienă, etc.).

Trei persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Ploieşti, iar faţă de alte patru a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov şi jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Braşov.

Editor : A.P.