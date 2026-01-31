Un bărbat de 30 de ani din județul Gorj a fost jefuit și torturat de către trei tineri. Victima a reușit să reușit să sune după ajutor abia a doua zi, după ce anterior agresorii i-au luat telefonul. Doi tineri sunt acum cercetați în libertate, sub control judiciar, iar al treilea a fost reținut pentru 24 de ore.

Agresiunea a fost filmată chiar de către cei trei tineri, iar în imagini se vede cum un bărbat de 30 de ani care este legat de un scaun este lovit și umilit. Agresorii ar fi consumat alcool și i-ar fi luat telefonul victimei ca să nu poată cere ajutor.

A doua zi, victima a reușit să ia legătura cu oamenii legii și să le povestească ce s-a intâmplat. Ulterior, polițiștii i-au identificat pe cei trei agresori, fiind vorba de trei tineri cu vârste de 17, 23 și 25 de ani. Oamenii legii au reușit inițial să-i prindă pe primii tinerii de 23 și 25 de ani care au fost duși la audieri. În prezent, aceștia se află în control judiciar timp de 60 de zile și sunt monitorizați electronic.

Ulterior a fost prins și al treilea tânăr, cel de 17 ani, care în prezent este reținut pentru 24 de ore. Cei trei agresori sunt acuzați de lipsire de libertate, tâlhărie calificată și loviri și alte violențe.

