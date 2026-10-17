Live TV

Caz șocant de cămătărie în București: un împrumut de 36.000 euro s-a transformat într-o datorie uriașă de peste 300.000 euro

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu mainile incatusate la spate
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Poliţiştii din Capitală au prins în flagrant un bărbat pentru comiterea infracţiunii de camătă, iar anchetatorii au stabilit că acesta acordase un împrumut de 36.000 de euro şi îi fusese returnată suma de 150.000 de euro, dar mai cerea încă 160.000 de euro. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, sâmbătă, că, la începutul lunii octombrie, un bărbat i-a sesizat pe poliţişti cu privire la faptul că a împrumutat în perioada septembrie 2024 – octombrie 2026 de la un alt bărbat o sumă de bani pentru care acesta i-a perceput dobândă. 

„Din investigaţiile efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că persoana vătămată ar fi împrumutat de la bărbatul bănuit suma totală de 36.000 de euro, pentru care acesta i-ar fi perceput iniţial o dobândă lunară de 10%. De asemenea, s-a stabilit că persoana vătămată i-ar fi restituit bărbatului, până la data formulării plângerii, aproximativ 150.000 de euro, reprezentând exclusiv dobânzi, însă acesta i-ar fi solicitat, ulterior, încă 160.000 de euro”, au afirmat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Ei au menţionat că poliţiştii l-au prins în flagrant pe bărbat, vineri, în timp ce ridica de la persoana păgubită suma de  18.500 de lei, care reprezenta o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei.

„În urma efectuării controlului corporal şi al vehiculului utilizat de bărbatul în cauză, poliţiştii au identificat, pe lângă suma de bani ridicată de la persoana vătămată, alte sume de 17.800 de lei şi 100 de euro, pentru care, la momentul verificărilor, nu a putut fi justificată provenienţa, precum şi un obiect contondent”,  a precizat sursa citată.

Bărbatul a fost dus la poliţie pentru audieri, fiind apoi reţinut pentru săvârşirea infracţiunii de camătă.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cernavoda
1
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
luca niculescu inquam george calin
2
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
3
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
diana stoica usr
4
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un...
deputatul pnl Dragos Ciobotaru.
5
Primul deputat PNL care anunță că nu votează Guvernul Niculescu: Vom ajunge într-o...
Gigi Becali a renunțat definitiv la alimentul consumat de milioane de oameni: ”Nu mănânc deloc, nici nu ating”
Digi Sport
Gigi Becali a renunțat definitiv la alimentul consumat de milioane de oameni: ”Nu mănânc deloc, nici nu ating”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu, după ce a fost acuzat că „urăște mașinile”: „Scopul meu e să pun oraşul la punct, să ne civilizăm”
masina de politie
IPJ Bistrița-Năsăud a dat în judecată Consiliul Județean și cere bani pentru reparațiile unei mașini de poliție
politia locala
Programul de guvernare își propune reglementarea atribuţiilor poliţiei locale. Noi reguli pentru procesarea abaterilor rutiere
Nadia Comăneci
Nadia Comăneci, Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
per 2
Percheziții în mai multe județe și București după o anchetă FBI: Anchetatorii au găsit mașini de lux, sute de mii de euro și bijuterii
Recomandările redacţiei
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
De ce sunt centrele de date rusești atât de vulnerabile la atacurile...
INSTANT_PNL_CONGRES_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, în ședința care decide dacă PNL voteză sau nu guvernul: Dacă...
Proteste masive în Franța. Foto Profimedia
Haos și tensiune maximă: peste 100.000 de mii de oameni, în stradă...
nicusor dan emmanuel macron
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Emmanuel Macron: „I-am transmis...
Ultimele știri
Statele membre ale FMI cer sprijin financiar suplimentar pentru ţările afectate de război. Problema care devine tot mai îngrijorătoare
Avioane militare britanice, survolate de drone neidentificate, în timpul unor exerciții militare
Român expulzat din Londra după ce a incendiat mai multe locuințe ale fostului premier britanic Keir Starmer. Ce pedeapsă a primit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Culisele transferului dubios al lui Ianis Stoica în Portugalia! Suma reală şi ce se întâmplă cu banii: „Nu...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Balonul de Aur a renunțat la rețelele sociale. Ce alți sportivi n-au vrut să mai audă de Facebook, X sau...
Adevărul
Românii se ceartă pe regulile parcărilor private, după ce un șofer a tăiat „caracatița” cu flexul. „Suntem în...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a vorbit despre războiul cu Rusia: ”Sunt convins că așa va fi”
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
„De ce ar trebui să le plângem de milă?” Profesoară din București, mesaj tranșant după ce unii candidați la...
Newsweek
Care sunt cele două perioade din viață în care oamenii îmbătrânesc cel mai rapid? Nu se întâmplă la pensie!
Digi FM
Are 61 de ani, ridică greutăți la sală și întoarce toate privirile. Bărbații tineri o curtează, iar soțul ei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Fiica unei actrițe din "Game of Thrones", numită canibală după ce a recunoscut că a mâncat cenușa mamei sale...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro