Live TV

Cazare clonată, țeapa momentului. Ce a pățit o proprietară din Sibiu: „Primul gând, ce fac dacă mă trezesc cu oameni veniți de departe”

Data publicării:
anunt cazare
Infractorii cibernetici profită de goana după cazare de Revelion și clonează pagini ale unităților de cazare. Foto: captură Digi24

Infractorii cibernetici profită de goana după cazare de Revelion și clonează pagini ale unităților de cazare. Aceștia folosesc pozele reale ale proprietarilor și vând oferte care nu există. O proprietară din Sibiu a trecut printr-o astfel de experiență și a cerut ajutorul poliției.

Perioada sărbătorilor, spun specialiștii, vine cu o creștere a fraudelor în mediul online, asta și pentru că numărul tranzacțiilor este unul mai mare. Infractorii cibernetici au găsit o cale de a pune capcane inclusiv pentru cei care caută să facă rezervări de Revelion, și au clonat paginile oficiale ale unităților de cazare.

Ioana Teuceanu - proprietar unitate de cazare: Noi am aflat că ne-a fost furată identitatea, respectiv, pozele, și s-a creat un anunț fals.

Ioana a descoperit că imaginile cu unitatea ei de cazare apar în alt anunț după ce un turist a contactat-o.

Ioana Teuceanu - proprietar unitate de cazare: A căutat pe rețelele de socializare, pe internet. Nu știu, sincer, cum a căutat, e foarte interesant, pentru că nu era, în anunțul fraudulos, nu era postată o denumire a locației, cumva ne-au găsit și m-au întrebat dacă este disponibilă de Revelion, le-am spus că este închiriată și atunci turistul mi-a spus că apare un anunț activ. Așa mi-a dat link și am văzut că este postat de altcineva, cu pozele folosite de noi și ei, practic, și-au însușit rolul de proprietar.

Pentru proprietară, primul gând a fost legat de turiștii care ar fi putut ajunge la poartă, convinși că au rezervare.

Ioana Teuceanu - proprietar unitate de cazare: Sincer, eu am intrat în panică, nu am mai pățit așa ceva și primul meu gând a fost „Doamne, ce ne facem dacă ne trezim cu, nu știu, 3-4 grupuri, oameni veniți de departe, care... dar apoi am realizat că ei nu aveau nici măcar locația. Prețul era sub prețul pieței, cel puțin pentru zona turistică Valea Avrigului, acest tarif, pentru trei nopți, este unul mic. Ei au deja si discursul făcut. Spun turiștilor „grupul dinainte a pierdut avansul, așadar noi oferim locația la un preț mai mic”.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că astfel de fraude pot fi recunoscute prin câteva semne clare.

Alexa Josephs - specialist DNSC: În primul rând, să verificăm adresa siteului, adică, domeniile false pot fi recunoscute prin mici diferențe de scriere, față de siteul oficial, sau prin extensii neobișnuite. De aceea este important să verificăm cu atenție ce apare dupa www. Un alt semn de alarmă este presiunea de a plăti rapid. Mesajele de tip „ultima cameră disponibilă' sau „plătiți acum” sunt frecvent folosite în astfel de fraude. Dacă ați efectuat deja o plată pentru o cazare falsă, este foarte important să acționați imediat. Adică să contactați banca pentru a încerca blocarea sau contestarea tranzacției, să păstrați toate dovezile, de la mesaje, capturi de ecran, confirmări de plată și să raportați situația și în platforma noastră, în platforma PNRISC.

Conform celor mai noi date, doar 7% dintre cei care cad pradă tentativelor de fraudă își mai recupereză banii.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
3
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
5
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
Digi Sport
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesaje și urări de Revelion. Foto Getty Images
Mesaje și urări de Revelion: Felicitări pe care să le trimiți celor dragi în noaptea dintre ani
revelion_digi24_untold
Petrecere cu vibe de festival în noaptea dintre ani la Digi24
Copacabana revelion
Cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, desemnată de Guinness World Records: A strâns peste 2,5 milioane de oameni pe plajă
Turkey News - September 8, 2025
Val de arestări în Turcia: 357 de suspecți asociați cu gruparea Stat Islamic, reținuți în 21 de provincii
oameni merg prin viscol
Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare viscolită. Cum va fi vremea până la Revelion
Recomandările redacţiei
militari ucraineni trag cu un tun
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al...
medic pacient acte medicale shutterstock
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis...
Ce alimente se pun pe masa de Anul Nou. Foto Getty Images
Ce alimente nu trebuie să lipsească de pe masa de Anul Nou pentru a...
Ultimele știri
Preşedintele columbian susține că SUA au bombardat o fabrică de cocaină din Venezuela. „Ne temem că acolo se amestecă pastă de coca”
„Acum 50 de ani, chiar în ziua asta, am fost la un pas de moarte.” Mărturia emoționantă făcută de Anthony Hopkins la final de an
De la aliați la rivali. Cum au ajuns doi parteneri strategici ai SUA din Orientul Mijlociu în tabere opuse ale aceluiași conflict
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Fanatik.ro
Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Raportul CSAT ajunge în boxa acuzaților: judecătorul din dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra analizează...
Adevărul
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Lovitură de teatru! A anunțat că negociază transferul la FCSB de Sărbători, dar s-a făcut nevăzut
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au...
Newsweek
Românii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaintată, spre 70 ani. Procesul, ireversibil a început în Europa
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...