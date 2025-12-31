Cazare clonată, țeapa momentului. Ce a pățit o proprietară din Sibiu: „Primul gând, ce fac dacă mă trezesc cu oameni veniți de departe”

Infractorii cibernetici profită de goana după cazare de Revelion și clonează pagini ale unităților de cazare. Aceștia folosesc pozele reale ale proprietarilor și vând oferte care nu există. O proprietară din Sibiu a trecut printr-o astfel de experiență și a cerut ajutorul poliției.

Perioada sărbătorilor, spun specialiștii, vine cu o creștere a fraudelor în mediul online, asta și pentru că numărul tranzacțiilor este unul mai mare. Infractorii cibernetici au găsit o cale de a pune capcane inclusiv pentru cei care caută să facă rezervări de Revelion, și au clonat paginile oficiale ale unităților de cazare.

Ioana Teuceanu - proprietar unitate de cazare: Noi am aflat că ne-a fost furată identitatea, respectiv, pozele, și s-a creat un anunț fals.

Ioana a descoperit că imaginile cu unitatea ei de cazare apar în alt anunț după ce un turist a contactat-o.

Ioana Teuceanu - proprietar unitate de cazare: A căutat pe rețelele de socializare, pe internet. Nu știu, sincer, cum a căutat, e foarte interesant, pentru că nu era, în anunțul fraudulos, nu era postată o denumire a locației, cumva ne-au găsit și m-au întrebat dacă este disponibilă de Revelion, le-am spus că este închiriată și atunci turistul mi-a spus că apare un anunț activ. Așa mi-a dat link și am văzut că este postat de altcineva, cu pozele folosite de noi și ei, practic, și-au însușit rolul de proprietar.

Pentru proprietară, primul gând a fost legat de turiștii care ar fi putut ajunge la poartă, convinși că au rezervare.

Ioana Teuceanu - proprietar unitate de cazare: Sincer, eu am intrat în panică, nu am mai pățit așa ceva și primul meu gând a fost „Doamne, ce ne facem dacă ne trezim cu, nu știu, 3-4 grupuri, oameni veniți de departe, care... dar apoi am realizat că ei nu aveau nici măcar locația. Prețul era sub prețul pieței, cel puțin pentru zona turistică Valea Avrigului, acest tarif, pentru trei nopți, este unul mic. Ei au deja si discursul făcut. Spun turiștilor „grupul dinainte a pierdut avansul, așadar noi oferim locația la un preț mai mic”.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că astfel de fraude pot fi recunoscute prin câteva semne clare.

Alexa Josephs - specialist DNSC: În primul rând, să verificăm adresa siteului, adică, domeniile false pot fi recunoscute prin mici diferențe de scriere, față de siteul oficial, sau prin extensii neobișnuite. De aceea este important să verificăm cu atenție ce apare dupa www. Un alt semn de alarmă este presiunea de a plăti rapid. Mesajele de tip „ultima cameră disponibilă' sau „plătiți acum” sunt frecvent folosite în astfel de fraude. Dacă ați efectuat deja o plată pentru o cazare falsă, este foarte important să acționați imediat. Adică să contactați banca pentru a încerca blocarea sau contestarea tranzacției, să păstrați toate dovezile, de la mesaje, capturi de ecran, confirmări de plată și să raportați situația și în platforma noastră, în platforma PNRISC.

Conform celor mai noi date, doar 7% dintre cei care cad pradă tentativelor de fraudă își mai recupereză banii.

Editor : A.P.