Intri pe două site-uri de cazinou online și vezi nume, culori și interfețe diferite. Dacă verifici însă datele licenței din subsolul paginii, s-ar putea să descoperi aceeași companie în spatele amândurora. Pentru tine, informația contează atunci când ai o problemă cu o plată sau cu un cont. Pentru autorități, ea arată exact ce firmă trebuie verificată.

Aceeași logică trebuie aplicată și când ne uităm la piața din România. Câte site-uri există, câte companii le administrează și câți oameni joacă sunt trei întrebări cu răspunsuri diferite. Pentru cine are deja un cont, întrebările sunt altele. Cum îți limitezi depunerile? Cât aștepți un răspuns la o reclamație? Și ce reguli trebuie să respecte operatorii când își fac reclamă?

Cum ajunge aceeași companie să opereze mai multe cazinouri online

Marca este numele comercial pe care îl vezi când intri pe site. Operatorul este compania oficială care apare în documentele de autorizare. În România, o singură autorizație de exploatare poate acoperi activitatea desfășurată prin aceeași platformă tehnică, iar platforma poate fi folosită pe mai multe domenii web. Așa se explică de ce în spatele unui site nou se poate afla o companie care activează deja de ani buni pe piață.

Un exemplu concret este New Gambling Solutions. Platformele HotSpins, 888casino și EliteSlots au adrese web diferite, dar afișează același număr de licență ONJN: L1234166W001528. Dacă le numeri după numele de pe site, găsești trei mărci. În documentele oficiale de licențiere, toate trei duc la același operator.

O companie poate folosi pe mai multe site-uri aceleași sisteme de verificare a identității și de plată sau aceeași infrastructură pentru catalogul de jocuri. Când ai o problemă, contează însă termenii și datele de contact ale site-ului pe care îl folosești. Dacă reclami o tranzacție, numele oficial al companiei și detaliile plății sunt mult mai utile decât numele cazinoului pe care îl vezi pe ecran.

Folosirea unei infrastructuri comune are o explicație clară în bugetul operatorului. Din august 2025, taxa anuală de autorizare pentru jocurile de noroc la distanță din clasa I a ajuns la 30% din veniturile realizate din jocuri, cu un prag minim de 480.000 de euro. Pentru activitatea de cazinou online, operatorul trebuie să constituie, încă din ianuarie 2025, și o garanție financiară de 5 milioane de euro. Taxa și garanția sunt două obligații separate.

Din cauza acestor taxe ridicate, mai multe site-uri ajung să împartă aceeași licență. Taxa se plătește per companie, iar o firmă poate avea un număr nelimitat de site-uri pe aceeași licență. De aceea multe cazinouri noi ajung să aparțină de companii cu un istoric bogat pe piața locală. Există totuși un risc major: dacă un singur site încalcă regulile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), întreaga companie are de suferit.

„Este un lucru frecvent în România ca aceeași companie să dețină mai multe site-uri de casino sau pariuri sportive. În multe cazuri, ele pot fi aproape identice ca și design, număr de jocuri sau chiar și oferte promoționale. Totuși, nu este obligatoriu să fie. Vei găsi și destule exemple în care două site-uri ce apar pe aceeași licență să fie complet diferite unul de celălalt. Asta se întâmplă mai ales în situațiile în care mai mulți operatori se combină pe o singură licență, pentru a putea împărți între ele costurile aferente taxelor și costurilor de licențiere.”

- Baicu Marius, redactor-șef la Casinolegal.ro

Unde vezi cine răspunde de site

Pe orice site autorizat de jocuri de noroc trebuie să găsești la vedere, în limba română, numele și sediul companiei, datele licenței și ale autorizației, precum și perioada lor de valabilitate. Tot acolo trebuie să ai acces la informații despre plăți, la regulamentul fiecărui joc și la serviciul de asistență. Site-ul trebuie să includă și un link către ONJN, instituția care emite licența de organizare și autorizația de exploatare.

„Mulți utilizatori se uită doar la design sau la viteza jocurilor și ignoră partea de jos a paginii. Acolo sunt însă datele firmei și numărul licenței, adică primele lucruri pe care merită să le verifici înainte să îți faci cont”, explică Marius.

Contează și unde cauți răspunsul când ai o nelămurire. Regulamentul îți explică jocul, termenii generali îți spun cum funcționează contul, iar secțiunea de plăți te lămurește ce se întâmplă dacă întârzie o tranzacție. Fiecare parte a site-ului vine cu propriile condiții, în timp ce obligațiile generale ale operatorului sunt stabilite prin lege și prin normele de funcționare.

„Fiecare cazino are un regulament general, de regulă destul de lung. Majoritatea jucătorilor nu îl citesc atunci când își deschid contul, deși acesta îți explică practic ce ai voie să faci, și ce nu. Există și un regulament general pentru oferte. Apoi, fiecare ofertă de pe site are la rândul său un regulament propriu, specific ei, care explică condiții de rulaj și termeni pe care trebuie să-i îndeplinești pentru a putea retrage câștigurile”

- Delcea Eduard, expert în cazinouri și autor la Casinolegal.ro.

Eduard continuă: „Cele mai multe neînțelegeri apar atunci când oamenii acceptă termenii fără să îi citească și descoperă abia la retragere că există limite minime sau condiții legate de ofertele activate.”

Ce verifică utilizatorii înainte să încerce o platformă nouă este o întrebare care apare și în alte zone ale divertismentului digital. MOBAFire abordează subiectul în articolul https://www.mobafire.com/article/what-experienced-gamers-look-for-before-trying-a-new-digital-platform.

Din 2025, legea prevede ca ONJN să publice lista site-urilor neautorizate și să o actualizeze lunar sau ori de câte ori este nevoie, deoarece pot apărea domenii noi sau se poate schimba situația celor deja listate. Tot ONJN trebuie să ofere publicului o modalitate simplă de a semnala site-uri ori persoane care oferă acces la jocuri fără documente valabile în România.

Ce faci dacă ai o problemă cu jocul sau cu contul

Ai plasat deja o miză și jocul se întrerupe dintr-o eroare tehnică de care nu ești responsabil? Operatorul trebuie să îți permită să continui. Dacă jocul nu mai poate fi reluat, miza trebuie restituită integral, potrivit condițiilor pe care le-ai acceptat. În plus, banii depuși de jucători trebuie păstrați într-un cont bancar separat de cel folosit pentru cheltuielile curente ale companiei.

Poți înregistra o reclamație oficială la operator, în care precizezi cine ești și ce s-a întâmplat. Firma are la dispoziție cel mult 14 zile de la înregistrare ca să o soluționeze. Dacă îți respinge reclamația sau depășește termenul fără răspuns, te poți adresa direct ONJN. Operatorul trebuie să păstreze reclamațiile și documentele aferente timp de cel puțin doi ani.

Închiderea contului este gratuită. Dacă operatorul îți închide contul din motive care nu îți sunt imputabile, trebuie să îți returneze soldul în cel mult 10 zile lucrătoare de la închidere. Dacă vechiul tău cont bancar nu mai este valabil, operatorul trebuie să te informeze că poți cere restituirea banilor printr-o altă metodă.

Cum îți poți limita depunerile sau lua o pauză

Jocurile de noroc sunt rezervate exclusiv persoanelor care au împlinit 18 ani. Pentru a juca online, trebuie să îți deschizi un cont și să furnizezi date de identificare. Din 2025 există reguli stricte și pentru locurile deschise publicului, cum ar fi barurile sau internet café-urile: dacă joci dintr-un astfel de loc, trebuie să fii înregistrat și să folosești propriul cont, de pe propriul dispozitiv.

Din setările contului trebuie să poți stabili limite pentru cât depui într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună. Dacă ceri stabilirea unei limite sau micșorarea uneia existente, operatorul are cel mult 24 de ore să o aplice. Dacă vrei să mărești o limită deja stabilită, majorarea intră în vigoare abia după 48 de ore. Acest timp de așteptare contează mai ales dacă îți vine să crești suma în mijlocul unei sesiuni de joc.

Jocurile de noroc implică riscul de a pierde bani. Dacă vrei să controlezi cât adaugi în cont, poți folosi limita de depunere. Dacă vrei să oprești accesul la joc, normele prevăd o pauză pe o perioadă prestabilită de până la șapte zile sau posibilitatea unei excluderi temporare ori permanente.

Ordinul ONJN nr. 79/2025 stabilește cum se depun și cum se procesează cererile de autoexcludere. Aplicarea explicită a autoexcluderii la toate formele de joc autorizate, inclusiv online, face obiectul proiectului legislativ PL-x 188/2025. La data documentării, fișa Camerei Deputaților arăta că proiectul se afla în etapa de raport la comisii.

Unde pot apărea reclamele la jocuri de noroc

Codul audiovizualului limitează difuzarea spoturilor TV și radio pentru jocuri de noroc între orele 06:00 și 23:00. În acest interval, spoturile pentru pariuri pot fi difuzate doar în timpul transmisiunilor sportive în direct. Serviciile audiovizuale la cerere trebuie să respecte și ele cerințele de protecție a minorilor. Codul interzice includerea jocurilor de noroc în programele pentru minori, precum și îndemnurile adresate acestora să participe.

În reclamele audiovizuale la jocuri de noroc nu pot apărea personalități din viața publică, din cultură, știință sau sport. Regula se aplică și altor persoane a căror notorietate online poate încuraja participarea la joc, inclusiv influencerilor care se încadrează în această situație. În martie 2026, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a invocat regula într-un ordin privind un videoclip de pe YouTube.

În cazul școlilor, interdicția vizează reclamele amplasate în incintă, pe garduri sau pe alte împrejmuiri. Aceeași regulă se aplică așezămintelor socioculturale și religioase. La nivel național sunt interzise și panourile publicitare exterioare de peste 35 de metri pătrați. Pe toate materialele de promovare trebuie să se vadă clar că minorii nu pot participa la jocurile de noroc.

Cât încasează operatorii de jocuri de noroc și cât ajunge la stat

Datele publice disponibile pentru România nu arată câți oameni joacă pentru prima dată la un cazinou online licențiat. Avem însă cifre oficiale despre bani. Potrivit datelor transmise de ONJN, diferența dintre mizele înregistrate și premiile acordate la jocurile de noroc online a ajuns la aproximativ 16,9 miliarde de lei în 2025, față de 9,9 miliarde în 2024. Cifra acoperă întregul segment online, inclusiv pariurile, și reprezintă venitul brut din jocuri, înainte de taxe și cheltuieli de operare.

La bugetul de stat, în 2024 s-au colectat 4,3 miliarde de lei din taxele specifice industriei, potrivit raportului de activitate al ONJN. Suma acoperă întreaga piață, de la sălile de jocuri la platformele online, și include taxele de licență, de autorizare și alte taxe specifice.

Pentru 2026, rectificarea bugetară din octombrie a redus cu 749,3 milioane de lei estimarea încasărilor din taxele pe jocurile de noroc față de bugetul inițial. În aceeași rectificare, estimarea pentru impozitul pe veniturile jucătorilor a fost majorată cu 209,4 milioane de lei. Ambele ajustări privesc bugetul pe întregul an și acoperă piața în ansamblu.

Editor : A.D.V.