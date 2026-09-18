Live TV

Cazul ambulanței atacate pentru că „ar fi furat copii” ajunge la Comisia Europeană. Un ex-eurodeputat român a depus plângere la TikTok

Data actualizării: Data publicării:
TikTok logo on the screen.
Foto. Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul eurodeputat român Alin Mituță a anunțat pe rețelele sociale că va fi lansată o anchetă de către Comisia Europeană, după ce a depus o plângere oficială la TikTok în cazul ambulanței care a fost atacată de către mai mulți români, convinși fiind că aceasta „fură copii”, după ce informația se răspândise pe rețeaua socială chineză. 

Fostul deputat din Parlamentul European a scris: „În urma plângerii pe care am depus-o împotriva TikTok după campania fake news generată de „ambulanța neagră”, autoritatea responsabilă din Irlanda, unde își are sediul european TikTok, a decis trimiterea cazului către Comisia Europeană pentru posibila încălcare a Digital Services Act în ceea ce privește riscurile sistemice (art. 34-35).

Mai departe, Comisia are posibilitatea de a deschide o investigație și poate aplica amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală a companiei.
Nu uitați că orice cetățean poate iniția astfel de acțiuni când constată o încălcare a DSA printr-o plângere adresată ANCOM.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Amintim, șapte persoane au fost arestate preventiv după ce au atacat cu bestialitate o ambulanță venită în localitatea unde trăiau aceștia în urma unui apel la 112. Mama unuia dintre agresori a explicat pentru publicația locală dejeanul.ro că ei credeau că ambulanța „le va lua organismul din ei”. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
avioane eurofighter germania
4
Germania trimite avioane de vânătoare și mai mulți soldați pentru asigurarea securității...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
Digi Sport
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oi, animale
Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre. 1,3 milioane de vaccinuri vor fi gratuite
retele sociale tineri copii baieti telefon tiktok retele sociale
Ce-și propune legea UE pentru restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale. „Copilăria înapoi la copii”
Donald Trump.
Uniunea Europeană răspunde la amenințările lui Trump: „Parteneriatul cu Canada nu e îndreptat împotriva nimănui”
cioban cu turma de oi
În maximum o lună vor fi deblocate exporturile de oi vaccinate către ţările din afara UE, spune europarlamentarul Daniel Buda
colete ue taxa vamala shopping online
O nouă taxă pentru coletele din afara UE va fi impusă de la 1 noiembrie
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre un eșec al învestirii guvernului Mureșan: Să nu...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban rupe tăcerea: o înregistrare audio dezvăluie ce crede...
zelenski - nicusor dan (18 sept)
România va dona Ucrainei interceptoare Patriot. Ce a spus șeful...
sigla birouri Fitch ratings
Nicuşor Dan, despre riscul ca România să fie retrogradată la „junk”...
Ultimele știri
Ministrul irlandez de Finanțe, despre apropierea UE de Canada: „Nu înseamnă o relație mai puțin strânsă cu SUA”
Moment spectaculos pe șantierul A1: au fost încheiate excavările la „Tunelurile urșilor”. Lotul trebuia finalizat acum 10 ani
Primele măsuri pe care ar trebui să le ia noul Guvern, în opinia președintelui României: „Trebuie să facem o rectificare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Fanatik.ro
Sebastian Mailat a ratat transferul în Azerbaidjan după ce clubul din Baku l-a ținut în șah până în ultima...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
FCSB vizează transferul lui Emmerlahu din Ucraina: jucătorul vrea să plece din campionatul ucrainean
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Când trebuie să plătești impozit dacă ai câștigat la pariuri, Loto sau cazino. Cât îți oprește statul în 2026
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB și-a ales noul antrenor
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...