Cazul ambulanței atacate pentru că „ar fi furat copii” ajunge la Comisia Europeană. Un ex-eurodeputat român a depus plângere la TikTok

Fostul eurodeputat român Alin Mituță a anunțat pe rețelele sociale că va fi lansată o anchetă de către Comisia Europeană, după ce a depus o plângere oficială la TikTok în cazul ambulanței care a fost atacată de către mai mulți români, convinși fiind că aceasta „fură copii”, după ce informația se răspândise pe rețeaua socială chineză.

Fostul deputat din Parlamentul European a scris: „În urma plângerii pe care am depus-o împotriva TikTok după campania fake news generată de „ambulanța neagră”, autoritatea responsabilă din Irlanda, unde își are sediul european TikTok, a decis trimiterea cazului către Comisia Europeană pentru posibila încălcare a Digital Services Act în ceea ce privește riscurile sistemice (art. 34-35).

Mai departe, Comisia are posibilitatea de a deschide o investigație și poate aplica amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală a companiei.

Nu uitați că orice cetățean poate iniția astfel de acțiuni când constată o încălcare a DSA printr-o plângere adresată ANCOM.

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Amintim, șapte persoane au fost arestate preventiv după ce au atacat cu bestialitate o ambulanță venită în localitatea unde trăiau aceștia în urma unui apel la 112. Mama unuia dintre agresori a explicat pentru publicația locală dejeanul.ro că ei credeau că ambulanța „le va lua organismul din ei”.

Editor : A.R.