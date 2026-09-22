Cazul sacilor cu oase umane din Cimitirul Strehăreț din Slatina: rămășițele provin de la 23 de persoane, au fost audiați patru oameni

Procurorii din Slatina au anunţat că au audiat patru persoane în cazul osemintelor găsite într-un cimitir din localitate, depozitate în saci de rafie, fiind identificate rămăşiţe de la 23 de persoane. Procurorii neagă afirmaţiile apărute în spaţiul public, că ar fi vorba de cadavre nedescompuse, că acestea ar proveni din perioada COVID-19 sau că sacii în care se aflau osemintele ar fi avut menţionată data înhumării.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina au anunţat, marţi, că pe rolul Parchetului a fost înregistrat un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de profanare de cadavre sau morminte, notează News.ro.

„În fapt, la data de 16.09.2026, organele de poliţie au fost sesizate prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, în Cimitirul Ortodox Strehareţ din municipiul Slatina, o echipă de muncitori a descoperit în sol mai multe oseminte care par a fi de origine umană. Organele de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Slatina s-au deplasat la faţa locului şi, în continuarea verificărilor, au identificat în sol rămăşiţe umane provenind de la aproximativ 23 de persoane, depozitate în saci de rafie de culoare albă şi neagră. În cadrul urmăririi penale, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, fiind continuate demersurile pentru stabilirea situaţiei de fapt şi administrarea mijloacelor de probă”, au anunţat procurorii.

Totodată, anchetatorii fac cercetări şi pentru lămurirea tuturor împrejurărilor din această cauză, inclusiv privind provenienţa osemintelor şi respectarea procedurilor legale referitoare la eventuale exhumări anterioare.

Procurorii au precizat că au audiat patru persoane, urmând să fie identificate şi audiate şi altele pentru lămurirea cauzei.

De asemenea, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina au făcut şi câteva clarificări în legătură cu mai multe informaţii apărute în spaţiul public.

„Raportat la informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora ar fi fost descoperite cadavre nedescompuse, că acestea ar proveni din perioada COVID-19 sau că sacii în care se aflau osemintele ar fi avut menţionată data înhumării, precizăm că toate aceste aspecte nu corespund realităţii”, au mai afirmat procurorii.

Primarul din Slatina, Mario de Mezzo, acuză că morţi din perioada COVID au fost găsiţi în groapa comună din cimitirul din localitate. El susţine că fosta administraţie, dar şi pe preşedintele Consiliului Judeţean Olt, unul dintre liderii PSD la nivel naţional, au „încurajat” abuzurile firmei care administrează cimitirul. De asemenea, edilul acuză organele judiciare că „se mişcă cu viteza melcului” şi îl somează pe şeful Poliţiei Olt să nu „muşamalizeze” cazul.

Editor : B.E.