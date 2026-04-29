CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan la „Legea Novak”: cota de 40% sportivi români în echipe este neconstituțională

Curtea Constituţională a admis, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale să fie români. Prin urmare, legea este neconstituțională și se reîntoarce în Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia CCR.

ACTUALIZARE 15.49 CCR a admis astfel obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele României și a stabilit că legea contravine Constituției și dreptului european, arată comunicatul de presă al instituției.

Judecătorii au explicat că măsura ar fi restrâns accesul sportivilor din alte state UE la echipele din România. În motivare, Curtea arată că legea „are ca rezultat limitarea posibilității cetățenilor din alte state membre ale Uniunii Europene de a fi incluși în echipe”, ceea ce reprezintă o problemă din perspectiva libertății de circulație în UE.

CCR a mai invocat și tratatele europene, precizând că acestea „interzic orice discriminare pe motiv de cetățenie” și garantează „libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene”.

În plus, Curtea a făcut referire la o decizie a Curții de Justiție a UE din celebrul dosar Bosman, arătând că reguli similare au fost deja declarate incompatibile cu piața europeană a muncii în sport.

Pentru că legea privind cota de 40% era strâns legată de alte prevederi, CCR a decis că întregul act normativ este neconstituțional.

Decizia este definitivă și obligatorie.

Știrea inițială

Este vorba despre un act normativ pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000 despre care șeful statului a spus, în sesizarea la CCR, că este discriminatoriu.

„Susţin ferm obiectivul de a încuraja şi dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi şi de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime şi necesare. Totuşi, ele trebuie realizate cu respectarea Constituţiei României şi a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor, consacrate atât de Constituţie, cât şi de tratatele europene, prin raportarea directă la cetăţenia sportivilor. În plus, a completat preşedintele, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competiţiile naţionale.

Totodată, în opinia sa, nu se respectă cerinţele de calitate şi claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancţiuni contravenţionale care depăşesc cadrul general prevăzut de legislaţia în vigoare, fără o derogare expresă. „Experienţa altor state europene şi regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formaţi local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetăţenie, ci prin investiţii în academii, centre de juniori şi programe de formare”, a transmis şeful statului.

Aceste prevederi au fost aspru criticate de reprezentanții echipelor din România, în special reprezentanții cluburilor de fotbal din SuperLigă. Șapte dintre aceste cluburi au și semnat o petiție transmisă de fostul ministru al Sportului Ionuț Stroe lui Nicușor Dan, în care i se cere stoparea legii privind ponderea de 40% sportivi români într-o echipă, cunoscută drept „Legea Novak”.

Ce spune legea adoptată de Parlament

La mijlocul lunii noiembrie a anului trecut, Camera Deputaţilor a adoptat, cu o majoritate de voturi, modificarea Legii Sportului prin care echipele vor fi obligate să folosească în permanenţă în competiţiile interne oficiale minimum 40% sportivi români.

Această iniţiativă este cunoscută drept „Legea Novak”, după numele fostului ministru al Sportului Eduard Novak, care a introdus regula prima oară prin ordin de ministru.

„Ponderea de participare a sportivilor de performanţă români, la nivel de seniori şi tineret, la competiţiile sportive naţionale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanţi care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă”, prevede articolul 37.1 introdus în Legea Sportului.

onform modificărilor, legea se va aplica începând cu sezonul competiţional 2026/2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei.

Cota de 40% sportivi români a fost introdusă iniţial printr-un ordin de ministru, emis de fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, în 2022. Măsura, care a avut ca scop creşterea bazei de selecţie a sportivilor români în perspectiva convocării la loturile naţionale, nu a fost însă respectată decât în mică măsură de cluburile sportive.

Editor : Ana Petrescu