Live TV

CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan care obligă cluburile să aibă cel puțin 40% sportivi români într-o echipă

Data publicării:
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - PLAY OFF - ETAPA 7 - FCSB - FC FARUL CONSTANTA - 27 APR 2024
Sursă foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Curtea Constituţională a amânat, pentru 25 martie, discuţiile pe sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competiţiile naţionale oficiale, să fie români.

Este vorba despre un act normativ pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000. Şeful statului susţine că actul normativ este discriminatoriu.

„Susţin ferm obiectivul de a încuraja şi dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi şi de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime şi necesare. Totuşi, ele trebuie realizate cu respectarea Constituţiei României şi a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor, consacrate atât de Constituţie, cât şi de tratatele europene, prin raportarea directă la cetăţenia sportivilor.

În plus, a completat preşedintele, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competiţiile naţionale.

Citește și: CCR a amânat sesizările lui Nicușor Dan privind plajele de la Marea Neagră și legea prosumatorilor. Când vor fi discutate

Totodată, în opinia sa, nu se respectă cerinţele de calitate şi claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancţiuni contravenţionale care depăşesc cadrul general prevăzut de legislaţia în vigoare, fără o derogare expresă.

„Experienţa altor state europene şi regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formaţi local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetăţenie, ci prin investiţii în academii, centre de juniori şi programe de formare”, a transmis şeful statului.

Aceste prevederi au fost aspru criticate de reprezentanții echipelor din România, în special reprezentanții cluburilor de fotbal din SuperLigă. Șapte dintre aceste cluburi au și semnat o petiție transmisă de fostul ministru al Sportului Ionuț Stroe lui Nicușor Dan, în care i se cere stoparea legii privind ponderea de 40% sportivi români într-o echipă, cunoscută drept „Legea Novak”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR a amânat sesizările lui Nicușor Dan privind plajele de la Marea Neagră și legea prosumatorilor. Când vor fi discutate
nicusor dan consiliul european 2
Primul mesaj al lui Nicușor Dan după atacul SUA-Israel asupra Iranului: „România este în afara oricărui pericol”
Statue of justice,law concept
Când intră în vigoare legea pensiilor magistraţilor. Guvernul face precizări
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: AEP nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu
judecatori ccr
CCR a motivat decizia în cazul legii de modificare a pensiilor magistraților. Documentul, publicat în Monitorul Oficial
Recomandările redacţiei
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
HCjzzMCaYAA5SoD
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a...
Iran US Israel
Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne...
F-35I Israel
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion...
Ultimele știri
Efectele măsurilor luate de Ilie Bolojan în educație: Peste 350 de profesori au plecat din învățământ în patru luni
Camera Deputaților a adoptat legea care definește oficial „resortul turistic”. Ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească
Cine sunt primii soldați americani care au murit în războiul cu Iranul. Armata SUA a identificat patru din șase militari morți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ce i-ar fi spus Kader Keita victimei sale, la câteva momente după accident. Video cutremurător cu momentul...
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cadru cu cadru: așa a produs Kader Keita accidentul de mașină! Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii