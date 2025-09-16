Live TV

CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din legea funcționarului public

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit marţi că este neconstituţională o sintagmă din legea funcţionarului public privind participarea la concursul de promovare în grad.

Judecătorii constituţionali au admis, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate şi au constatat că este neconstituţional termenul „calendaristici” din cuprinsul art.65 alin.(2) lit.c) din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, în redactarea anterioară modificării prin art.I pct.14 din Legea nr.156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, anunță CCR într-un comunicat citat de Agerpres.

„Prevederile legale criticate încalcă principiul egalităţii în drepturi, determinând discriminarea funcţionarului public care a efectuat concediul de creştere a copilului, prin îngrădirea dreptului său de a participa la concursul de promovare în grad, în condiţiile în care, în această perioadă, lipsesc evaluările performanţelor profesionale individuale pe ultimii doi ani calendaristici”, se precizează în comunicatul citat.

Curtea a reţinut că dispoziţiile art.65 alin.(2) lit.c) din Legea 188/1999, în redactarea anterioară modificării prin art.I pct.14 din Legea 156/2018, condiţionează „în mod inechivoc” participarea funcţionarului public la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de obţinerea calificativului „bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale din ultimii doi ani calendaristici.

„Curtea a constatat că, prin utilizarea termenului legal «calendaristici» din cuprinsul sintagmei «ultimii 2 ani calendaristici», prevederile legale criticate îl privează pe funcţionarul public al cărui raport de serviciu a fost suspendat în perioada care a efectuat concediul pentru îngrijirea copilului în ultimii doi ani calendaristici de dreptul de a i se evalua performanţele profesionale şi, subsecvent, de dreptul de a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional”, explică instanţa constituţională.

