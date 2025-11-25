CCR a declarat neconstituționale o serie de prevederi din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Curtea Constituţională a României a decis, marţi, că dispoziţiile din Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul care permiteau autorităţii publice locale să aprobe derogări de la documentaţiile de urbanism fără criterii clare afectează principiile previzibilităţii şi securităţii juridice.

Potrivit unui comunicat al CCR , citat de Agerpres, judecătorii constituţionali, cu unanimitate de voturi, au admis excepţia de neconstituţionalitate şi au constatat că dispoziţiile art.32 teza întâi din Legea nr.350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct.6 din Legea 289/ 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, sunt neconstituţionale.

Curtea Constituţională a stabilit că dispoziţiile, care permiteau autorităţii publice locale să aprobe derogări de la documentaţiile de urbanism existente fără stabilirea unor criterii obiective sau garanţii clare, nu respectă cerinţele de calitate a legii prevăzute de art.1 alin. (5) din Constituţie şi afectează principiile previzibilităţii şi securităţii juridice.

De asemenea, în comunicat se arată că norma a fost considerată aptă să genereze discriminări între destinatarii săi, contravenind art.16 alin. (1) din Constituţie, şi să afecteze dreptul la viaţa intimă, familială şi privată, protejat de art.26 din Constituţie şi art.8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Citește și:

CCR declară neconstituțională legea care majora salariile în Ministerul Economiei, după sesizarea lui Nicușor Dan

Citește mai mult la:

Informaţiile publicate pe site-ul Digi24.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere.

Editor : B.E.