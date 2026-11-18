Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan în legătură cu legea care modifică procedura de suspendare a ordinelor ministrului Mediului referitoare la intervenția în cazul atacurilor urșilor. Judecătorii constituționali au stabilit că actul normativ este constituțional.

Legea introduce o derogare de la regulile generale din contenciosul administrativ și prevede că hotărârile judecătorești pronunțate în primă instanță prin care este suspendat un ordin al ministrului Mediului privind metodele de intervenție în cazul urșilor produc efecte numai după ce rămân definitive.

Practic, suspendarea unui astfel de ordin decisă de o instanță în primă instanță nu va mai opri aplicarea acestuia. Măsura va produce efecte doar după o hotărâre judecătorească definitivă.

Ce prevede legea privind intervenția în cazul urșilor

Modificarea completează articolul 6 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 cu un nou alineat, care stabilește o excepție de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Potrivit noii prevederi, hotărârile pronunțate în primă instanță prin care se dispune suspendarea ordinelor ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor vor produce efecte numai de la data rămânerii definitive a acestora.

Derogarea vizează ordinele emise în baza prevederilor articolului 6 din Legea vânătorii, inclusiv cele referitoare la metodele de intervenție, precum și ordinele adoptate în temeiul articolului 22 alineatul (2) din OUG 81/2021.

Aceste reglementări privesc aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora.

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Potrivit OUG 81/2021, începând cu anul 2026, numărul exemplarelor de urs brun care reprezintă nivelul de prevenție, precum și repartizarea acestora pe județe și fonduri cinegetice se stabilesc anual, până la data de 15 mai, prin ordin al ministrului responsabil de domeniul vânătorii.

Decizia trebuie să se bazeze pe un studiu privind analiza probelor genetice, stabilirea numărului minim de indivizi la nivel național, diversitatea genetică și structura populațională.

De ce a contestat Nicușor Dan legea la CCR

Președintele Nicușor Dan a susținut că modificarea legislativă încalcă articolul 1 alineatul (5) din Constituție, care impune respectarea principiului legalității și a cerințelor de claritate, precizie și previzibilitate a legii.

În opinia sa, noua reglementare afectează coerența legislației și creează incertitudine în ceea ce privește raportul dintre excepția introdusă și regulile generale din contenciosul administrativ.

Șeful statului a atras atenția și asupra faptului că derogarea se aplică inclusiv ordinelor emise în baza articolului 6 alineatul (4) din Legea vânătorii, care face referire la „orice alte măsuri necesare” În opinia sa, această formulare accentuează lipsa de previzibilitate a legii.

Argumentele Curții Constituționale

În comunicatul transmis miercuri, CCR a explicat că stabilirea unei proceduri speciale privind suspendarea executării unor acte administrative nu încalcă prevederile Constituției referitoare la legalitate, separația și echilibrul puterilor în stat, dreptul la un proces echitabil și controlul judecătoresc al actelor administrative.

Judecătorii constituționali au arătat că stabilirea regulilor de desfășurare a proceselor în instanță este de competența legiuitorului, potrivit articolelor 126 alineatul (2) și 129 din Constituție.

De asemenea, CCR a precizat că suspendarea executării unui act administrativ presupune oprirea temporară și provizorie a efectelor acestuia, iar momentul de la care o hotărâre de suspendare pronunțată în primă instanță produce efecte poate fi stabilit de legiuitor.

Curtea a mai reținut că noua lege nu îngrădește dreptul persoanelor interesate de a solicita suspendarea actelor administrative, acestea putând formula în continuare astfel de cereri în condițiile prevăzute de lege.

În concluzie, CCR a considerat că legiuitorul a acționat în limitele competenței sale și cu respectarea prevederilor constituționale privind principiul legalității, separația puterilor în stat, dreptul la un proces echitabil și controlul judecătoresc al actelor administrative.

Prin urmare, obiecția de neconstituționalitate formulată de Nicușor Dan a fost respinsă, iar legea a fost declarată constituțională.

Editor : A.P.