CCR dezbate astăzi sesizarea AUR privind împrumutul României de la BIRD. Banii vor finanța deficitul și datoria publică

Curtea Constituțională dezbate, luni, obiecția de neconstituționalitate formulată de parlamentari AUR și SOS România împotriva legii privind ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Împrumutul este destinat finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice.

Ședința CCR începe la ora 11:00.

Senatul a adoptat, pe 6 august a.c., proiectul de lege pentru ratificarea acordului de împrumut dintre România și BIRD, semnat la Washington la 16 aprilie 2026.

Proiectul, pentru care Senatul a fost for decizional, a fost aprobat cu 83 de voturi „pentru”, 35 „împotrivă” și trei abțineri.

Potrivit legii, banii împrumutați vor fi utilizați pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice guvernamentale.

Împrumutul, rambursat în 2044

Acordul prevede o maturitate de până la 18 ani, iar împrumutul va fi rambursat într-o singură tranșă, la finalul perioadei de maturitate, respectiv la 15 februarie 2044.

„Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale”, prevede actul normativ.

Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, va putea conveni cu BIRD modificări ale acordului, cu condiția ca acestea să nu majoreze obligațiile financiare asumate de România.

Ce costuri are împrumutul

Potrivit documentului, BIRD percepe un comision inițial de 0,25% din valoarea împrumutului, care trebuie achitat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acordului sau înainte de prima tragere, în funcție de momentul care survine primul.

Este prevăzut și un comision de angajament de 0,25% pe an, aplicat sumei netrase din împrumut și plătibil semestrial.

„Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică”, mai prevede legea.

CCR urmează să analizeze luni obiecția formulată de deputați aparținând grupurilor parlamentare AUR și SOS România.

Editor : Ana Petrescu