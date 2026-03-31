Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au găsit 350.000 de euro cash la perchezițiile efectuate marți, 31 martie, la directorul Autorității Rutiere Române (ARR) și fostul director de cabinet al lui Sorin Grindeanu, Cristian Anton, în dosarul de corupție care vizează examenele de obținere a atestatului profesional pentru șoferii de mărfuri, potrivit unor surse Digi24.ro. Șeful PSD a transmis, într-o reacție, că își dorește ca Anton să fie nevinovat, însă a subliniat că „cine nu respectă legea, plătește”.

Suma totală găsită de anchetatori este formată din 77.000 de lei cash, iar restul euro, adică peste 300.000, au mai precizat sursele Digi24.ro.

Percheziții la ARR într-un dosar în care este vizat fostul director de cabinet al lui Grindeanu

Potrivit surselor Digi24.ro, dosarul vizează fapte de luare de mită, dare de mită, trafic de influență, constituire a unui grup infracțional organizat și divulgare de informații.

Mai multe persoane care susțineau examenul pentru a obține atestatul profesional pentru șofer de transport de marfă ar fi dat mită între 600 și 1.500 de euro pentru a obține subiectele, au mai precizat surse judiciare.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis DNA, într-un comunicat oficial.

Grindeanu: „Cine nu respectă legea să plătească”

Cristian Anton, directorul actual al ARR, a fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu pe vremea când era ministru al Transporturilor.

„Cine nu respectă legea să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, vă repet, dacă cineva greșește, nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru și așa mai departe, cine nu respectă legea, plătește”, a fost reacția lui Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

