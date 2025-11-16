Ce a pățit un bărbat care și-a amenințat cu moartea soția și a încălcat ordinul de protecție. Polițiștii l-au găsit la locuința femeii

Polițiștii din Argeș au intervenit duminică după ce un bărbat de 48 de ani din orașul Ștefănești și-a amenințat soția cu moartea și apoi a încălcat ordiul de protecție emis pe numele lui. Forțele de ordine l-au găsit la locuința femeii amenințate.

Primul incident a avut loc sâmbătă seara, când poliţiştii din Ştefăneşti au fost sesizaţi de o femeie că soţul său a ameninţat-o cu moartea, după ce anterior a lovit-o.

„Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că cele sesizate se confirmă. În continuare a fost parcursă procedura de evaluare a riscului în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, ocazie cu care a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă fără montarea unui dispozitiv de monitorizare. Totodată, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie şi de ameninţare”, se arată într-un comunicat a IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică poliţiştii au fost sesizaţi telefonic direct de către victimă cu privire la faptul că soţul a revenit la domiciliu, încălcând astfel obligaţiile dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu.

„O patrulă formată din poliţist şi jandarm s-a deplasat cu operativitate la locuinţa în cauză, depistându-l pe bărbat în imobil, fără ca femeia să fi fost agresată fizic. Bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei, pentru cercetări”, se precizează în comunicat.

Poliţiştii de investigaţii criminale au întocmit un nou dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecţie provizoriu, în care cercetările se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

După audieri, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de duminică să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Editor : I.B.