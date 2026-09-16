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Analiză Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. George Simion, singurul politician citat

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Romania Farmers Protest
Sursa foto: Profimedia Images
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Protestele violente care au transformat Piața Victoriei din București într-o adevărată arenă de luptă între protestatari și forțele de ordine au ajuns deschidere de pagină în mai multe publicații din întreaga lume. Presa rusă a scris și ea pe larg despre ce s-a întâmplat în Capitală. Digi24.ro a analizat unele dintre cele mai cunoscute publicații din Rusia pentru a vedea cum au reflectat așa-numiții jurnaliști ruși evenimentele.

România a ajuns în presa internațională, din nou din cauza unui eveniment care a pus țara noastră într-o lumină proastă. Așa-numiții jurnaliști ruși au scris pe larg.

Important de punctat, în toate publicațiile analizate de către Digi24.ro am identificat o constantă. Singurul lider politic care a fost citat de către mașinăria de propagandă a Moscovei a fost liderul AUR, George Simion.

Amintim, despre criza de marți din București au vorbit principalii lideri ai țării, de la Nicușor Dan și Ilie Bolojan, până la miniștrii de resort. Aceștia nu s-au bucurat de atenția publicațiilor din Rusia, chiar dacă cutuma spune că în orice materiale jurnalistice sunt citate oficialitățile, dacă acestea au un punct de vedere. 

Spre exemplu, una dintre agențiile controlate de către Kremlin, news.ru, scrie despre revendicările protestatarilor și nu omite să spună că: „Liderul partidului „Alianța pentru Unirea Românilor”, George Simion, a susținut participanții la acțiune. El a îndemnat fermierii să manifesteze pașnic și i-a avertizat să nu se lase antrenați în provocări. Simion a subliniat că România are nevoie de o conducere capabilă să <își apere cetățenii>”.

O altă publicație, mai mică, scrie în aceeași notă despre protestele violente, dar mai adaugă o informație care prin asociere arată „dimensiunea globală a problemei”. Așa-numiții jurnaliști de scriu: „Anterior s-a raportat că sectorul agricol american s-a confruntat cu cea mai gravă criză din ultimii 40 de ani, din cauza creșterii prețurilor la combustibil și îngrășăminte, pe fondul operațiunii militare împotriva Iranului.

Manifestațiile s-au bucurat și de atenția aparatului de propagandă din țara „celui mai bun prieten al lui Putin”, Alexandr Lukașenko. 

Agenția oficială de presă din Belarus, Belta, a relatat despre revendicările manifestanților, despre violențe, despre faptul că la București este un Guvern interimar și, iarăși, au citat un singur lider politic din țară, unul din opoziție. 

Liderul politic citat de către cei de la Belta este, din nou, George Simion. Propagandiștii dictatorului de la Minsk scriu: „Liderul partidului „Alianța pentru Unirea Românilor”, George Simion, și-a exprimat sprijinul față de protestatari și i-a îndemnat pe fermieri să organizeze o acțiune pașnică și să nu cedeze provocărilor. Potrivit acestuia, România are nevoie de o conducere care <își apără cetățenii și știe cum să lucreze în interesul lor>”.

Chiar dacă la prima vedere poate părea un citat inofensiv, acesta este construit pe modelul clasic al dezinformării prin omisiune. Punând o singură părere în articol, publicului îi este indusă automat ideea că „ceilalți” nu „lucrează în interesul lor”. 

Amintim, protestul oierilor din Piața Victoriei a degenerat marți în confruntări violente între grupuri de manifestanți și jandarmi, care au folosit în mai multe rânduri gaze lacrimogene.

Potrivit celui mai recent bilanț, 47 de persoane au fost extrase și conduse la sediile secțiilor de poliție. Zece jandarmi au fost răniți, dintre care patru au fost transportați la spital, iar două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut după ce a fost depistat la protest având asupra sa un cuțit de aproximativ 20 de centimetri. O parte dintre manifestanți au blocat Pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă, perturbând traficul rutier și circulația tramvaielor.

Mai mulți jurnaliști au fost agresați în timpul violențelor, iar Poliția Capitalei a început verificări pentru identificarea persoanelor suspectate de comiterea faptelor.

Editor : A.R.

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