Video Ce amendă a primit un șofer din Galați, filmat în timp ce trage cu mașina o sanie pe care se aflau 4 tineri

Data publicării:
sanie
șofer din Galați, filmat în timp ce trage cu mașina o sanie pe care se aflau 4 tineri. Foto: Captură video/Pro Lider FM

Un tânăr de 19 ani din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a fost amendat cu 5.265 de lei de poliţişti după ce a fost filmat când conducea un autoturism care tracta o sanie pe care se aflau alţi patru tineri, scrie News.ro. Scenele au fost filmate de un pasager al maşinii, care era ieşit pe jumătate pe geamul din dreapta faţă.

Potrivit IPJ Galaţi, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Galaţi s-au sesizat din oficiu după apariţia în spaţiul public online a unor imagini în care un autoturism tractează o sanie în care se aflau mai multe persoane.

”În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, la data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 23:00, un tânăr în vârstă de 19 ani, din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a condus un autoturism pe un drum public din aceeaşi localitate, remorcând o sanie pe care se aflau patru persoane de sex masculin. De asemenea, acesta a transportat un pasager care se afla ieşit cu jumătate de corp pe geamul lateral dreapta-faţă, în scopul filmării deplasării. Prin aceste acţiuni, conducătorul auto a pus în pericol siguranţa persoanelor implicate, situaţia provocând totodată indignarea cetăţenilor în mediul online”, a transmis Poliţia.

Pentru abaterile constatate, tânărul a fost amendat cu 5.265 de lei.

