Ce arată controlul Ministerului Culturii la Muzeul „George Enescu”. Primele concluzii ale verificărilor

Muzeul și casa memorială George Enescu, București. Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Culturii a anunțat joi că, în urma primelor verificări realizate de Corpul de control al instituției la Muzeul Național „George Enescu” din București, nu au fost identificate până în prezent situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoriile Fond sau Tezaur.

Controlul a avut loc miercuri, iar membrii comisiei au analizat documente, au discutat cu personalul responsabil și au verificat spațiile de depozitare și sistemele de supraveghere ale muzeului.

„În această primă etapă a controlului, membrii comisiei au solicitat documente, date și informații relevante și au realizat chestionări directe și amănunțite ale personalului responsabil de păstrarea, depozitarea și conservarea bunurilor culturale”, a transmis Ministerul Culturii, joi, într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituției, până în acest moment nu au fost descoperite probleme grave legate de patrimoniul muzeului. „Până în acest moment, în cadrul verificărilor efectuate, nu au fost identificate situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur”, precizează Ministerul Culturii.

Reprezentanții ministerului au clarificat și situația unor obiecte sanitare despre care s-a scris în presă. Acestea ar fi fost demontate din clădire și depozitate de muzeu într-un spațiu adecvat.

„Comisia a constatat că obiectele sanitare la care se face referire în materialul de presă au fost demontate din corpul de clădire în care se aflau și preluate de către reprezentanții muzeului, aflându-se depozitate, împreună cu alte obiecte, într-un spațiu corespunzător; mai precis: o magazie”, se arată în comunicat.

De asemenea, ministerul spune că unele fotografii apărute recent în presă nu sunt actuale, ci provin din anii trecuți.

„Unele fotografii apărute în media zilele acestea nu au fost făcute acum, ci ele reprezintă material de arhivă din anii trecuți. Elementele respective urmează a fi restaurate și reintegrate în imobil în cadrul lucrărilor de reabilitare”, mai notează instituția, pe rețeaua de socializare.

Ministerul Culturii a precizat și că avocata Lidia Chiran nu a reprezentat instituția. „Aceasta nu a avut mandat de reprezentare din partea Ministerului Culturii. Domnia sa a fost convocată de către conducerea Muzeului Național „George Enescu” pentru acordarea de consultanță, în baza unui contract de asistență juridică încheiat cu muzeul”, mai arată ministerul.

Controlul dispus de ministrul Culturii Demeter Andras Istvan continuă, iar autoritățile spun că durata verificărilor depinde de volumul și complexitatea informațiilor analizate.

„Ministerul Culturii tratează cu maximă seriozitate orice semnal sau sesizare venită din partea presei, a specialiștilor, ori a societății civile cu privire la situații ce pot afecta protejarea patrimoniului cultural. Salutăm preocuparea și atenția jurnalistică îndreptată spre protejarea bunurilor culturale de care răspundem cu toții, inclusiv la nivel de cetățean și considerăm acest control ca fiind un instrument necesar pentru a garanta gestionarea corectă și la standarde de excelență a acestor bunuri.

De asemeni, considerăm că principiul autonomiei instituționale se cuvine înțeles și aplicat și în sensul asumării responsabilităților de către respectivele instituții.
În același timp, ne menținem convingerea fermă că dialogul trebuie să se desfășoare într-un spirit de echilibru, de calm și de respect reciproc, având ca reper autentic interesul comun pentru protejarea și conservarea patrimoniului cultural al României”, a precizat ministrul, potrivit sursei citate.

Instituția spune că va reveni cu noi informații pe măsură ce verificările vor avansa.

