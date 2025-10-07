Ce-au pățit doi băieți care s-au jucat cu un laser lângă aeroportul din Satu Mare

Doi adolescenţi de 14 ani din judeţul Satu Mare au fost sancţionaţi de poliţişti după ce s-a stabilit că au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care era în curs de aterizare pe Aeroportul Internaţional Maramureş.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş a anunţat, marţi, că, în urma investigaţiilor făcute de poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi, în colaborare cu poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară – IPJ Satu Mare, au fost identificaţi doi copii, din comuna Crucişor, care ar fi încălcat prevederile Legii nr. 21 din 2020 privind Codul Aerian.



Cercetările poliţiştilor au început după ce, în cursul lunii septembrie, au fost sesizaţi că, în timp ce o aeronavă se afla în procedura de aterizare pe o pistă a Aeroportului Internaţional Maramureş, pilotul a observat „un atac laser” în cabină, sursa fasciculului luminos laser provenind de la sol.



„Din primele informaţii obţinute de poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Maramureş a reieşit că atacul laser ar fi putut proveni din judeţul Satu Mare. În urma colaborării cu poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară – I.P.J. Satu Mare au fost identificaţi doi minori, ambii de 14 ani, din comuna Crucişor. Faţă de aceştia a fost luată măsura sancţionării contravenţionale conform prevederilor Legii nr. 21 din 2020 privind Codul Aerian”, a arătat IPJ Maramureş.



Sursa citată a amintit că lansarea de către o persoană fizică sau juridică, în spaţiul aerian naţional, a unor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa zborurilor aeronavelor, fără autorizaţie, sau utilizarea de fascicule luminoase îndreptate către aeronave aflate într-una din fazele zborului sau către turnuri de control al traficului aerian, constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni.

