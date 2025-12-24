Foto Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Două ucrainence au încercat să treacă granița cu România, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, cu 60.000 de dolari nedeclarați și ascunși în încălțăminte. Poliția de Frontieră le-a sancționat cu 4.000 de lei fiecare, iar banii cu care au încercat să treacă granița au fost confiscați.
„Ieri, 23 decembrie a.c., în jurul orei 18:00, la intrarea în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-au prezentat, deplasându-se pe jos, două femei cu cetățenie ucraineană, în vârstă de 43, respectiv 52 de ani”, potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontieră.
Cele două femei aveau câte 30.000 de dolari fiecare, sume despre care autoritățile arată că „nu au fost declarate conform prevederilor legale privind introducerea în țară a numerarului în valută sau în monedă națională”.
Introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro cash fără declarare este interzisă.
„În conformitate cu procedurile legale, întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor, iar persoanele în cauză au fost sancționate contravențional de către Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă în valoare de 4.000 de lei”, potrivit Poliției de Frontieră.