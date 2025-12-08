Live TV

Ce cadouri și prime primesc angajații români de Crăciun

Data publicării:
lei in portofel
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Cei mai mulți dintre angajatorii din România oferă oamenilor diverse beneficii pentru sărbători. Vorbim de sume de bani, cadouri sau vouchere de cumpărături sau de vacanță. Iată cum sunt răsplătiți angajații. 

Comparativ cu anul trecut, cele mai multe dintre companii au păstrat aceleași bugete, în timp ce alții au majorat sau redus fondurile.

Aproximativ o treime dintre angajatori ofer de sărbători între 200 și 400 de lei pentru fiecare salariat. 28% dintre angajatori însă oferă între 400 și 600 de lei pentru fiecare angajat în parte. Și tot 28% dintre angajatori sunt ceva mai darnici și oferă peste 1.000 de lei per angajat.

Beneficiile sunt diferite în funcție de companie.

Cele mai populare beneficii rămân primele în bani, alese de 60% dintre angajatori, urmate de petrecerile de final de an 48% și voucherele de cadou 44%. Tot în topul preferințelor se numără și coșurile specifice sărbătorilor, zilele libere suplimentare, tombolele cu premii și tichete de vacanță.

„Noi mai mult oferim angajaților pachete de sărbători cum ar fi bonuri de masă în valoare de 200, respectiv 400 de lei și le mai dăm cadouri copiilor angajaților noștri de Crăciun și o atenție de moș Nicolae”, a declarat Ionuț Moldovan, administrator firma.

Un alt administrator de firmă spune însă că „nu ne permitem sa le oferim angajaților noștri bonusuri de performanță, bonusuri de sărbători”.

Angajații spun ca beneficiile de Crăciun rămân un element important în consolidarea relației cu angajatorii.

Editor : C.L.B.

Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
