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Ce condamnare a primit bărbatul din Prahova care, acum un an, şi-a bătut apoi și-a ucis amanta, trecând cu maşina peste ea

Data publicării:
ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce spunea parchetul Unde a fost găsit făptașul

Bărbatul acuzat de uciderea amantei sale, după ce a bătut-o pe femeie în localitatea prahoveană Baba Ana, iar apoi a trecut cu maşina peste corpul acesteia, a fost condamnat, miercuri, la închisoare pe viaţă, decizia nefiind definitivă.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, inculpatul trimis în judecată pentru omor calificat a fost condamnat de Tribunalul Prahova la pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

Fapta s-a petrecut în dimineaţa zilei de 2 septembrie 2025, surse judiciare precizând la acel moment, pentru Agerpres, că victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală.

De asemenea, instanţa de fond a obligat partea responsabilă civilmente - o societate de asigurări - la plata către familia victimei a sumei totale de 135.000 euro cu titlul de daune morale.

Sentinţa nu este definitivă.

Ce spunea parchetul

„Lal data de 02.09.2025, în jurul orei 07:30, în timp ce afla pe un drum public, pe raza satului Baba Ana, comuna Baba Ana, judeţul Prahova, inculpatul G. I. (bărbat, 53 ani), cu premeditare, a urmărit cu autovehiculul marca Volkswagen Tiguan victima F. T. (femeie, 57 ani), care se deplasa cu bicicleta pe DJ 102D, în direcţia oraşului Mizil, a ameninţat-o că o omoară şi că se sinucide şi el, a acroşat-o cu partea dreaptă a autovehiculului după ce victima abandonase bicicleta şi încerca să fugă, a continuat prin exercitarea de acte de violenţă fizică de mare intensitate asupra acesteia, lovind-o cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi a trunchiului, iar ulterior s-a urcat la volanul autovehiculului şi a trecut cu roţile acestuia peste corpul victimei care zăcea, inconştientă, la nivelul solului, părăsind rapid locul faptei şi lăsând victima, în stare critică, să agonizeze”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul (PT) Prahova transmis la data de 4 septembrie 2025.

Unde a fost găsit făptașul

Conform sursei citate, autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp de la momentul comiterii faptelor de către organele de poliţie, fiind prezentat la UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti pentru acordarea de îngrijiri medicale, existând indicii conform cărora a ingerat intenţionat substanţe toxice.

„Urmare a leziunilor suferite, în seara de 02.09.2025 a survenit decesul victimei la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, între leziunile suferite de victimă în urma acţiunilor inculpatului şi deces existând legătură de cauzalitate directă şi necondiţionată. Prin faptele inculpatului, având în vedere violenţa extremă a acestora, s-a produs, totodată, tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice. Prin ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat, s-a reţinut comiterea faptei de omor calificat cu premeditare şi cruzimi”, au arătat atunci anchetatorii.

La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova nu au fost înregistrate anterior sesizări privind eventuale acte de violenţă fizică sau verbală între autor şi victimă, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova la acel moment.

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Editor : Sebastian Eduard

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