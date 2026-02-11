Live TV

Ce economii a făcut cancelaria prim-ministrului anul trecut. Reducerea de posturi, încă neimplementată

ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cancelaria prim-ministrului anunţă, miercuri, economii de 10 milioane de lei în 2025 comparativ cu anul precedent. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% faţă de anul precedent. Cele mai mari reduceri s-au făcut de la transport, cheltuieli de personal, indemnizaţii şi protocol. Executivul anunţă că reducerea anunţată de posturi - de la 176 la aproximativ 105 - nu a putut fi implementată, întrucât se aşteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului.

„Cancelaria prim-ministrului anunţă rezultatele concrete ale programului de eficientizare a cheltuielilor operaţionale implementat în cursul anului 2025. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% faţă de anul precedent. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei - adică 84% - a fost generată în cele şase luni de mandat ale noii conduceri”, se afrată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Executiv, potrivit News.ro.

Analiza semestrială relevă economiile generate:

Potrivit datelor transmise de Guvern, semestrul 2 al anului 2025 înregistrează cheltuieli de 12,7 milioane lei, cu 39,9% mai puţin decât semestrul 2 al anului 2024 (21,1 milioane lei) şi cu 41,1% sub semestrul 2 al anului 2023 (21,5 milioane lei). În prima jumătate a anului 2025, reducerea faţă de 2024 a fost de 7,4%.

„Această performanţă reflectă angajamentul asumat public de a gestiona cu responsabilitate resursele publice şi de a demonstra că instituţiile statului pot funcţiona eficient, fără a compromite calitatea serviciilor”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Reduceri semnificative în domeniul transportului

De asemenea, Executivul anunţă optimizarea cheltuielilor de transport.

”Începând din vara anului 2025, Cancelaria a renegociat şi, ulterior, a reziliat contractele de asigurare a serviciilor de transport cu RA-APPS, rezultând în economii substanţiale”, se mai arată în comunicatul de rpesă citat.

Potrivit acestuia, s-a obţinut reducerea numărului de autovehicule de la 30 la 17, liminarea serviciilor de transport cu şofer inclus, pentru fiecare demnitar, astfel că în prezent toţi demnitarii îşi conduc singuri autovehiculele de serviciu.

De asemenea, s-a trecut de la contractul de transport persoane cu RA APPS (maşină + şofer) la contractul de leasing operaţional pentru 17 autovehicule Dacia (fără şofer) a generat o reducere semnificativă a costului lunar.

Analiza principalelor categorii de cheltuieli

Potrivit analizei realizate de către Executiv, cele mai mari reduceri s-au făcut la transport, cheltuieli de personal, indemnizaţii de delegare/ detaşare şi protocol.

Top 5 categorii cu cele mai mari reduceri:

Instituţia explică că indemnizaţiile de delegare şi detaşare reprezintă cheltuielile cu diurna şi cazarea aferente deplasărilor interne şi externe ale personalului Cancelariei, inclusiv demnitari, iar alte cheltuieli se referă la cheltuieli pentru amenajare şi organizare evenimente oficiale (logistică, servicii tehnice, sonorizare, catering), precum şi costuri conexe, respectiv workshop-uri, materiale de informare, conferinţe, servicii legislative, întreţinere echipamente şi alte cheltuieli specifice

Cheltuielile de protocol cuprind: aprovizionarea şi servirea de produse alimentare şi băuturi pentru activităţile protocolare ale cabinetelor demnitarilor, mesele oficiale şi logistica aferentă acestora, serviciile de protocol la Salonul Oficial C din cadrul CNAB (primirea oficialităţilor), precum şi alte materiale de protocol (aranjamente florale, materiale de reprezentare).

Evoluţia lunară a cheltuielilor

Potrivit Guvernului, efectele măsurilor de eficientizare sunt vizibile în mod deosebit în a doua jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024:

”Reducerea medie în perioada iulie-decembrie 2025 a fost de 39,9% comparativ cu 2024, demonstrând impactul pozitiv al măsurilor implementate”, explică reprezentanţii Executivului

Optimizarea resurselor umane

Potrivit Guvernului, reorganizarea formală, anunţată public de Şeful Cancelariei pe 18 iulie 2025, prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105 (reducere de 40%), cu o economie estimată de circa 850.000 lei pe lună: 615.000 lei din reducerea aparatului demnitarilor şi circa 235.000 lei din eficientizarea corpului de funcţionari.

”Această reorganizare nu a putut fi implementată până la această dată, întrucât se aşteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”, explică Guvernul.

Situaţia posturilor vacante - ianuarie 2026

„Din datele prezentate rezultă că, în ianuarie 2026, din cele 176 de posturi prevăzute în statul de funcţii, doar 117 sunt efectiv ocupate (66,48%), 59 sunt vacante (33,52%); dintre acestea 13 sunt temporar vacante (detaşări, suspendări, concedii fără plată), iar 5 sunt temporar ocupate”, a mai transmis Guvernul.

Potrivit analizei realizate de Executiv, cea mai semnificativă reducere s-a produs la nivelul personalului contractual din cabinetele demnitarilor: de la 42 de persoane (ianuarie 2025) la doar 19 (ianuarie 2026), ceea ce înseamnă o scădere de 55%, cu 35 de posturi vacante din totalul de 54.

Numărul demnitarilor activi a scăzut de la 19 la 14, cu 7 posturi vacante din 21. Corpul funcţionarilor publici a rămas relativ stabil, de la 61 la 63 persoane active.

„Comparativ cu ianuarie 2024, reducerea este şi mai pronunţată: de la 142 la 117 persoane active (-17,61%). Numărul total de posturi s-a redus de la 180 (ianuarie 2024) la 176 (ianuarie 2025 şi 2026), iar rata de ocupare a scăzut de la 78,9% la 66,48%”, arată Guvernul

Concluzii şi perspectivă

Potrivit Executivului, ”rezultatele obţinute demonstrează că reforma administrativă şi gestionarea responsabilă a banului public sunt posibile atunci când există voinţă politică şi expertiză managerială”.

”Economia de aproape 10 milioane lei reprezintă bani publici care pot fi redirecţionaţi către servicii esenţiale pentru cetăţeni. Reducerile nu se limitează la comparaţia cu anul 2024. Cheltuielile totale ale Cancelariei în anul 2025 (32,1 milioane lei) sunt cu 8,2 milioane lei sub nivelul anului 2023 (40,3 milioane lei), reprezentând o scădere de 20,3%”, se mai arară în comunicatul de presă citat.

Cancelaria prim-ministrului continuă să analizeze oportunităţi suplimentare de eficientizare şi se angajează să menţină standardele ridicate de transparenţă în comunicarea rezultatelor financiare.

Guvernul menţionează că datele au fost generate din înregistrările financiar-contabile ale Cancelariei Prim-Ministrului.

