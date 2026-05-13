Ce înseamnă NATO 3.0. Explicațiile lui Mark Rutte și cele ale lui Nicușor Dan privind viitorul Alianței

În urma Summitului B9 de la București, în Declarația Comună adoptată, noțiunea NATO 3.0 a fost cea care a atras cel mai mult atenția. Cei doi președinți, dar și Mark Rutte, au oferit explicații pentru ce înseamnă acest nou pas în istoria Alianței.

„Vreau să spun că NATO 3.0 înseamnă un NATO și o Europă mai puternice, dar asta împreună cu SUA, și nuclear și convențional. Cred că una dintre cele mai mari reușite de politică externă ale președintelui Trump a fost summitul de la Haga, unde am hotărât creșterea cheltuielilor de apărare”, a declarat Mark Rutte, șeful NATO.

La rândul său, Nicușor Dan a venit și el cu detalii despre ce înseamnă NATO 3.0. Președintele român a vorbit mai ales despre partea de contribuții la bugetul Alianței.

„NATO a fost înființat în timpul Războiului Rece, URSS era o amenințare pentru Europa, după 1990, Rusia nu mai era o amenințare și NATO s-a redefinit.

Acum, Rusia a redevenit o amenințare și Alianța și-a analizat prioritățile. Prin creșterea contribuțiilor nu înseamnă că Europa apără Europa, iar SUA doar SUA. NATO funcționează pe protocoale, pe cele actualizate înseamnă că toate contribuțiile sunt similare. Obligația de 3,5% înseamnă că deja suntem în NATO 3.0”, a declarat și Nicușor Dan.

