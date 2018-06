Ce mare actor a acceptat să îl interpreteze pe Harvey Weinstein într-o piesă de teatru

John Malkovich va interpreta rolul lui Harvey Weinstein, producătorul de la Hollywood căzut în dizgraţie, într-o piesă de teatru care va fi jucată anul viitor la Londra, a declarat joi actorul postului public de televiziune WDR, potrivit DPA, citată de Agerpres.





Malkovich, cunoscut pentru rolurile sale în pelicule precum „Dangerous Liaisons” şi „The Man in the Iron Mask”, a spus că-l va interpreta pe Weinstein în piesa „Bitter Wheat”, semnată de David Mamet. Nu se cunosc detalii despre acţiunea piesei, precizează DPA.



„Piesa este foarte amuzantă şi foarte răutăcioasă în acelaşi timp'', a spus Malkovich cu ocazia festivalului de teatru Ruhr din Recklinghausen, potrivit WDR. „Sunt sigur că va avea un efect polarizator'', a adăugat actorul.



Ştirea vine la o zi după ce Weinstein a fost pus sub acuzare de un tribunal pentru viol şi alte agresiuni sexuale.



Ancheta împotriva producătorului a început după ce în luna octombrie, în publicaţiile New Yorker şi New York Times, au apărut mai multe articole în care numeroase femei îl acuzau de hărţuire sexuală şi abuz.



Zeci de femei, printre care actriţele Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie şi Rose McGowan, l-au acuzat pe Weinstein în mod public de comportament sexual inadecvat.