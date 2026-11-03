Ce pățești când superi un om influent dintr-un județ. Cazul localului unde procurorul Teodor Niță „a fost tratat cu lipsă de respect”

Un episod aparent banal, în care procurorul Teodor Niță a considerat că a fost tratat cu „lipsă de respect” într-un local din Constanța, a dus la desfacerea contractului de muncă pentru o chelneriță care a intrat într-un conflict cu el, dar și la un control al ANPC Constanța care a generat amenzi de 20.000 de lei și suspendarea activității.

Din dosarul în care au fost trimiși în judecată procurorii constănțeni Teodor Niță și Gigi-Valentin Ștefan reiese un episod aparent banal, dar relevant pentru a înțelege modul în care procurorul Niță se comporta în județ.

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Surse Digi24.ro au precizat faptul că Teodor Niță, de mai mulți ani, frecventa un local din Constanța, Barissimo Cocktail, unde venea însoțit de cele mai multe ori de un om cunoscut drept „ziaristul Marius” și unde se așeza doar la o anumită masă.

Pe 13 noiembrie 2025, dimineața, procurorul Teodor Niță a intrat în bar alături de alt bărbat și s-a așezat la acea masă.

După ce a luat comanda, chelnerița, care nu îl cunoștea pe Teodor Niță, a realizat că masa este rezervată de alt client (persoana cunoscută drept „ziaristul Marius”) și, după cum au relatat și colegii acesteia, i-a cerut procurorului să se mute la altă masă.

Conflictul banal care a degenerat a început de la o masă ocupată

Această rugăminte, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.ro, a generat un conflict în cadrul căruia procurorul i-ar fi transmis chelneriței că „va servi cafeaua unde dorește el”. Ulterior, în bar a intrat și „ziaristul Marius” care s-a așezat la altă masă.

După ce procurorul l-a văzut, a întrebat chelnerița dacă masa unde stătea este rezervată pentru „ziaristul Marius” și s-a enervat după ce i s-a răspuns afirmativ, potrivit relatărilor de la acel eveniment, obținute de Digi24.ro.

În acest context, procurorul a afirmat, pe un ton ridicat, că „lucrurile nu rămân așa și o să vă fac mult bine”.

De aici, un episod aparent banal a dus la desfacerea contractului de muncă pentru chelneriță, scuze prezentate de patronul localului și un control al comisarilor pentru protecția consumatorului.

Amenzi ANPC și un contract de muncă desfăcut pentru că procurorul a fost tratat „cu lipsă de respect”

În aceeași zi, tot pe 13 noiembrie 2025, la restaurantele deținute de patronul localului Barissimo Cocktail a avut loc un control al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța.

Controalele s-au finalizat cu 15.000 de lei amendă, două avertismente și o suspendare pe trei luni pentru societatea care deține localul respectiv, dar și 5.000 de lei amendă, un avertisment și oprirea activității pentru o altă societate deținută de același patron.

E important de menționat că în procesele verbale întocmite după controlul ANPC Constanța au fost descoperite mai multe nereguli, potrivit informațiilor Digi24.ro, printre ele fiind consemnate și deficiențe legate de comportamentul incorect în relațiile cu consumatorul.

Din datele obținute de Digi24.ro, patronul localului frecventat de Teodor Niță le-a spus anchetatorilor că l-a sunat pe procurorul constănțean să își ceară scuze, însă acesta ar fi transmis că este tardiv și că deja sesizase ANPC Constanța.

În timpul controlului ANPC, patronul localului a mai primit un mesaj „de la niște prieteni” care i-au transmis că, dacă vrea să stingă conflictul cu Teodor Niță, ar trebui să o dea afară pe chelneriță, potrivit informațiilor Digi24.ro.

După finalizarea controlului ANPC, în aceeași zi, patronul localului i-a transmis chelneriței că trebuie să își caute de muncă, pentru că a fost nevoit să o dea afară, pe fondul conflictului cu procurorul Teodor Niță.

Și după controalele ANPC, patronul localului s-a dus în biroul procurorului Teodor Niță să își ceară încă o dată scuze, moment în care i-ar fi transmis că măsurile ANPC Constanța „au fost necesare pentru că a fost tratat cu lipsă de respect”.

În cadrul audierilor, procurorul Teodor Niță a acuzat-o pe chelneriță de „comportament agresiv”, adăugând că „a trântit cafelele pe masă într-o manieră total inadecvată, chiar s-a vărsat cafeaua”, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.ro.

Probleme și în cazul controlului ANPC. Cercetările continuă

Din acest episod este relevant și modul în care a decurs, de la început până la final, controlul ANPC făcut la locația unde procurorul Teodor Niță a considerat că a fost tratat „lipsă de respect”.

Din datele strânse până în prezent, obținute de Digi24.ro, reiese că, imediat după scandal, Teodor Niță l-ar fi sunat pe Horia Constantinescu (fost șef al ANPC, actual șef al ANPC Constanța), unde s-ar fi plâns că s-a aflat într-o situație umilitoare și a fost dat afară din barul Barissimo de către o angajată.

Horia Constantinescu ar fi sunat la rândul lui o persoană cu care colaborează din cadrul ANPC Constanța, i-ar fi transmis informațiile semnalate de Teodor Niță, iar de aici a fost demarat controlul.

Inițial, din datele obținute de anchetatori reiese că a fost înregistrată o plângere cu numele fictiv „Bianca Gheorghe” care reclama același lucru, anume că o persoană a fost dată afară din locație de către un angajat.

Înregistrarea acestei plângeri ar fi fost făcută, potrivit datelor Digi24.ro , doar de oameni care colaborează sau lucrează în cadrul ANPC Constanța.

Plângerea ar fi fost înregistrată de o angajată a ANPC Constanța la rugămintea persoanei care a vorbit la telefon cu Horia Constantinescu.

Cea care a vorbit la telefon cu Horia Constantinescu este o fostă angajată a ANPC Constanța, care în prezent se prezintă drept „facilitator”, în condițiile în care colaborează cu Horia Constantinescu și se ocupă cu „documentarea, strângerea de informații pentru raportări externe sau plângeri penale”.

Ea era deja în bar în momentul în care comisarii ANPC au venit pentru a demara controlul.

După finalizarea controlului ANPC în locație, a fost găsită o altă plângere, de data asta asumată de Teodor Niță, dar care nu fusese înregistrată în mod oficial în sistem ca reclamație.

În timpul audierilor, Teodor Niță a spus că a formulat o sesizare „online sau telefonic” la ANPC și că nu a știut rezultatele controlului.

Acest episod a adus noi acuzații de instigare la abuz în serviciu față de procurorul Teodor Niță, dar și acuzații de abuz în serviciu aduse unor comisari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Cercetările în acest caz sunt încă în derulare.