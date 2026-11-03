Live TV

Ce pățești când superi un om influent dintr-un județ. Cazul localului unde procurorul Teodor Niță „a fost tratat cu lipsă de respect”

Matthew Garvey Data actualizării: Data publicării:
2026-05-14-2526
Procurorul Teodor Niță sosește la Parchetul General din București, 14 mai 2026. Inquam Photos/ George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Conflictul banal care a degenerat a început de la o masă ocupată Amenzi ANPC și un contract de muncă desfăcut pentru că procurorul a fost tratat „cu lipsă de respect” Probleme și în cazul controlului ANPC. Cercetările continuă

Un episod aparent banal, în care procurorul Teodor Niță a considerat că a fost tratat cu „lipsă de respect” într-un local din Constanța, a dus la desfacerea contractului de muncă pentru o chelneriță care a intrat într-un conflict cu el, dar și la un control al ANPC Constanța care a generat amenzi de 20.000 de lei și suspendarea activității. 

Din dosarul în care au fost trimiși în judecată procurorii constănțeni Teodor Niță și Gigi-Valentin Ștefan reiese un episod aparent banal, dar relevant pentru a înțelege modul în care procurorul Niță se comporta în județ.

CITEȘTE MAI MULTE INFORMAȚII DIN DOSARUL PROCURORILOR CONSTĂNȚENI:

Surse Digi24.ro au precizat faptul că Teodor Niță, de mai mulți ani, frecventa un local din Constanța, Barissimo Cocktail, unde venea însoțit de cele mai multe ori de un om cunoscut drept „ziaristul Marius” și unde se așeza doar la o anumită masă. 

Pe 13 noiembrie 2025, dimineața, procurorul Teodor Niță a intrat în bar alături de alt bărbat și s-a așezat la acea masă. 

După ce a luat comanda, chelnerița, care nu îl cunoștea pe Teodor Niță, a realizat că masa este rezervată de alt client (persoana cunoscută drept „ziaristul Marius”) și, după cum au relatat și colegii acesteia, i-a cerut procurorului să se mute la altă masă.

Conflictul banal care a degenerat a început de la o masă ocupată

Această rugăminte, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.ro, a generat un conflict în cadrul căruia procurorul i-ar fi transmis chelneriței că „va servi cafeaua unde dorește el”. Ulterior, în bar a intrat și „ziaristul Marius” care s-a așezat la altă masă.

După ce procurorul l-a văzut, a întrebat chelnerița dacă masa unde stătea este rezervată pentru „ziaristul Marius” și s-a enervat după ce i s-a răspuns afirmativ, potrivit relatărilor de la acel eveniment, obținute de Digi24.ro.

În acest context, procurorul a afirmat, pe un ton ridicat, că „lucrurile nu rămân așa și o să vă fac mult bine”.

De aici, un episod aparent banal a dus la desfacerea contractului de muncă pentru chelneriță, scuze prezentate de patronul localului și un control al comisarilor pentru protecția consumatorului. 

Amenzi ANPC și un contract de muncă desfăcut pentru că procurorul a fost tratat „cu lipsă de respect”

În aceeași zi, tot pe 13 noiembrie 2025, la restaurantele deținute de patronul localului Barissimo Cocktail a avut loc un control al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța.

Controalele s-au finalizat cu 15.000 de lei amendă, două avertismente și o suspendare pe trei luni pentru societatea care deține localul respectiv, dar și 5.000 de lei amendă, un avertisment și oprirea activității pentru o altă societate deținută de același patron.

  • E important de menționat că în procesele verbale întocmite după controlul ANPC Constanța au fost descoperite mai multe nereguli, potrivit informațiilor Digi24.ro, printre ele fiind consemnate și deficiențe legate de comportamentul incorect în relațiile cu consumatorul. 

Din datele obținute de Digi24.ro, patronul localului frecventat de Teodor Niță le-a spus anchetatorilor că l-a sunat pe procurorul constănțean să își ceară scuze, însă acesta ar fi transmis că este tardiv și că deja sesizase ANPC Constanța.

În timpul controlului ANPC, patronul localului a mai primit un mesaj „de la niște prieteni” care i-au transmis că, dacă vrea să stingă conflictul cu Teodor Niță, ar trebui să o dea afară pe chelneriță, potrivit informațiilor Digi24.ro.

După finalizarea controlului ANPC, în aceeași zi, patronul localului i-a transmis chelneriței că trebuie să își caute de muncă, pentru că a fost nevoit să o dea afară, pe fondul conflictului cu procurorul Teodor Niță.

Și după controalele ANPC, patronul localului s-a dus în biroul procurorului Teodor Niță să își ceară încă o dată scuze, moment în care i-ar fi transmis că măsurile ANPC Constanța „au fost necesare pentru că a fost tratat cu lipsă de respect”.

  • În cadrul audierilor, procurorul Teodor Niță a acuzat-o pe chelneriță de „comportament agresiv”, adăugând că „a trântit cafelele pe masă într-o manieră total inadecvată, chiar s-a vărsat cafeaua”, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.ro. 

Probleme și în cazul controlului ANPC. Cercetările continuă

Din acest episod este relevant și modul în care a decurs, de la început până la final, controlul ANPC făcut la locația unde procurorul Teodor Niță a considerat că a fost tratat „lipsă de respect”.

Din datele strânse până în prezent, obținute de Digi24.ro, reiese că, imediat după scandal, Teodor Niță l-ar fi sunat pe Horia Constantinescu (fost șef al ANPC, actual șef al ANPC Constanța), unde s-ar fi plâns că s-a aflat într-o situație umilitoare și a fost dat afară din barul Barissimo de către o angajată.

Horia Constantinescu ar fi sunat la rândul lui o persoană cu care colaborează din cadrul ANPC Constanța, i-ar fi transmis informațiile semnalate de Teodor Niță, iar de aici a fost demarat controlul.

Inițial, din datele obținute de anchetatori reiese că a fost înregistrată o plângere cu numele fictiv „Bianca Gheorghe” care reclama același lucru, anume că o persoană a fost dată afară din locație de către un angajat.

  • Înregistrarea acestei plângeri ar fi fost făcută, potrivit datelor Digi24.ro, doar de oameni care colaborează sau lucrează în cadrul ANPC Constanța. 
  • Plângerea ar fi fost înregistrată de o angajată a ANPC Constanța la rugămintea persoanei care a vorbit la telefon cu Horia Constantinescu. 
  • Cea care a vorbit la telefon cu Horia Constantinescu este o fostă angajată a ANPC Constanța, care în prezent se prezintă drept „facilitator”, în condițiile în care colaborează cu Horia Constantinescu și se ocupă cu „documentarea, strângerea de informații pentru raportări externe sau plângeri penale”.
  •  Ea era deja în bar în momentul în care comisarii ANPC au venit pentru a demara controlul. 

După finalizarea controlului ANPC în locație, a fost găsită o altă plângere, de data asta asumată de Teodor Niță, dar care nu fusese înregistrată în mod oficial în sistem ca reclamație. 

  • În timpul audierilor, Teodor Niță a spus că a formulat o sesizare „online sau telefonic” la ANPC și că nu a știut rezultatele controlului. 

Acest episod a adus noi acuzații de instigare la abuz în serviciu față de procurorul Teodor Niță, dar și acuzații de abuz în serviciu aduse unor comisari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.  Cercetările în acest caz sunt încă în derulare.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
Digi Sport
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
procurori
Procurorii constănțeni Gigi-Valentin Ștefan și Teodor Niță au fost trimiși în judecată. Dosarul celor doi ajunge la ÎCCJ
masina inundatii ploaie ploi
Alertă de viituri în România: Cod portocaliu în Constanța și cod galben în alte 14 județe. Zonele vizate
politist ID199686_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Intervenție cu scandal în Constanța: un polițist a fost lovit de un bărbat. Acesta este cercetat pentru ultraj
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Atac cu drone în Marea Neagră asupra unei nave care se îndrepta spre Constanța. Martorii spun că a izbucnit un incendiu la bord
furtuna ploaie vreme rece
Cod roșu de ploi în Constanța. Mai multe zone au fost inundate, iar localnicii au primit două mesaje RO-Alert
Recomandările redacţiei
daniel fried
Daniel Fried, fost ambasador al SUA: „Sondajele sugerează un val...
accident aviatic florida sua Learjet 60
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o...
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătăţii: Multe planuri sunt întârziate. Multe nu pot fi...
DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Numărul doi din Pentagon vine la București. Mizele negocierilor...
Ultimele știri
„Sunt oarecum fără adăpost”. Nicolas Cage, nevoit să-și părăsească vila din Malibu, grav avariată de eroziunea costieră din zonă
Doar 10,6% dintre antreprenori estimează că vor face angajări în următorul an. Aproape 20% se pregătesc de concedieri
Percheziţii la Spitalul Judeţean Botoşani: Cadre medicale acuzate de furt de opioide şi facilitarea ilegală a unor drepturi salariale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd dă peste cap viața a 4 zodii până pe 13 noiembrie. Deciziile dificile și problemele care...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
Victor Angelescu, reacție oficială: „Nu s-a discutat cu Dan Șucu despre trecutul, prezentul sau viitorul lui...
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
George Pușcaș: „terminat” sau marea lovitură a lui Dinamo în 2027! Superagentul Pastorello: „Tratament greșit”
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soția lui Alessandro Del Piero a postat PATRU cuvinte, după prima noapte petrecută la București
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
2.200.000 pensionari iau, fără să știe, pensii mai mici decât au contribuit. Avocat: Așa își recuperează banii
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...