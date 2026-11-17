Un bărbat care, în august 2025, a ameninţat, într-un videoclip pe Tik-Tok, că îi împuşcă pe premierul din acea perioadă Ilie Bolojan şi pe preşedintele Nicuşor Dan a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

El a primit o condamnare de opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei şi un termen de supraveghere de doi ani.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anunţat, marţi, printr-un comunicat de presă, că a fost sesizată Judecătoria Ploieşti cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei unui bărbat, acuzat de două infracţiuni de ultraj.

Anchetatorii au stabilit că, în luna august 2025, bărbatul respectiv i-a ameninţat pe premierul Ilie Bolojan şi pe preşedintele Nicuşor Dan cu „săvârşirea unor acţiuni fizice violente îndreptate împotriva acestora, în scop de răzbunare şi de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoanele ameninţate a atribuţiilor de serviciu”.

Ameninţările au fost adresate prin intermediul unui videoclip postat pe platforma TikTok de pe contul de utilizator al bărbatului.

Acesta a transmis următorul mesaj: „Bolojane, îţi dau un sfat! Că ai dat ordinu' ăla ca să...să-m' chemi rezerviştii la...în armată. Oricum războiu' va începe, e pe linia de plutire, Trump nu mai să bagă. Îţi spun ceva: să nu te puie dracu' să le dai arme-n mână! Că noi nu ne ducem cu...cu Ucraina, noi ne ducem cu tine, cu Nicuşor şi cu voi toţi. Eu unu', dac-am prins pistolu' mitralieră în mână, pe tine eşti primu' care te împuşc, pe Nicuşor Dan şi p'-ăla de la CCR, pe Enache ăla care a anulat alegerili. Îl caut pă Iohannis şi-l caut şi pă Ciolacu. Pe voi vă-mpuşc primii, bă, dacă mă trimeteţi în război! Am şi grad....pă livret, m-am liberat caporal dîn armată, da' am făcut armată, proştilor! Să nu vă puie dracu' să-mi daţi arma-n mână...sau să mă chemaţi, că v-aţ' dat foc!"

Procurorii au stabilit pentru bărbat o pedeapsă de opt luni de închisoare, cu amânarea executării şi un termen de supraveghere de doi ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost dispusă amânarea aplicării pedepsei.

Editor : Sebastian Eduard