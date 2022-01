Ce riscă profesoara care a trimis din greșeală elevilor poze nud. Părinte: „Niște copii de 14 ani să vadă așa ceva e de nedescris”

O greșeală. Așa motivează profesoara de educație tehnologică din Olt fotografiile indecente trimise elevilor săi. Femeia este acum anchetată disciplinar atât de directorii celor 4 școli în care predă, cât și de inspectorii școlari. Ca urmare a scandalului, nu a mers nici la serviciu astăzi. Pentru că este la prima abatere, profesoara acuzată de indecență riscă cel mult diminuarea salariului pe o perioadă limitată de timp.

Localnic: Normal nu e! Și noi am fost elevi și noi am avut profesori, dar nu așa...

Pozele în care profesoara de educație tehnologică din Olt apare în ipostaze indecente au iscat un adevărat scandal. Părinții elevilor care au primit fotografiile pe grupurile de WhatsApp cer să se ia măsuri.

-Le-am văzut!

-Și cum vi se pare, doamnă?

-Inadmisibil așa ceva! Adică eu, cel puțin, cred că nici nu ar trebui să mai predea. Niște copii în vârstă de 14 ani să vadă așa ceva deja e... de nedescris!

Totul a început într-o seară din vacanța de iarnă, când profesoara le-a trimis elevilor săi câteva poze cu ea dezbrăcată. Din greșeală, spune femeia, care ar fi încurcat grupurile de WhatsApp.

Cristina Oprițescu - director școală Valea Mare: Am fost sesizată de dirigintele unei clase de gimnaziu la care doamna predă. Am demarat procedura de cercetare disciplinară a doamnei. Eu, sincer, nu am putut să privesc acele poze. M-au anunțat, am sunat-o imediat și a reacționat, în maxim o oră a șters și pozele.

-Ce explicație v-a dat?

-A fost o greșeală, că din greșeală a postat aceste poze.

Și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Olt a început o anchetă.

Victor Iacobescu - inspector general ISJ Olt: Suntem implicați pentru că ne dorim ca asupra învățământului din Olt să nu existe suspiciuni că moralitatea ar fi îndoielnică. Pot să vă spun că e un eveniment care nu ne face, din păcate, cinste.

Jurnaliștii Digi24 au încercat să stea de vorbă cu profesoara acuzată de indecență. Femeia nu a mers la serviciu și nu a răspuns nici la telefon. Pentru că este la prima abatere, dascălul riscă cel mult diminuarea salariului pe o perioadă limitată de timp.

