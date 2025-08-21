Imediat după accidentul de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri și rănirea altor trei, conducerea Poliției din Constanța a fost înlocuită, pe fondul erorilor care au permis ca Vlad Pascu să poată conduce în continuare, deși el era în atenția oamenilor legii. Polițiștii schimbați atunci din funcțiile de conducere au rămas, însă, în aceeași structură județeană sau au ieșit la pensie, după cum transmite Digi24.

Reamintim că joi, 21 august, instanța de apel de la Constanța a menținut decizia Judecătoriei Mangalia și l-a condamnat definitiv pe Vlad Pascu la 10 ani de închisoare. Detalii, aici.

Vlad Pascu fusese oprit în trafic înainte de accident, în seara de 18/19 august 2023.

Agentul care l-a oprit a găsit droguri în mașina lui, l-a dus la secție, și cerut la dispecerat un test pentru a vedea dacă Pascu consumase droguri înainte să se urce la volan, însă i s-a transmis că Poliția nu avea astfel de aparate (deși cercetările ulterioare au arătat că erau 15 aparate disponibile în județul Constanța la acel moment).

Vlad Pascu a fost eliberat de la secție și, la o oră distanță, a produs accidentul care a luat viața celor doi tineri - Sebi și Roberta - și a rănit alți trei. Vezi aici prima reacție a părinților celor doi tineri uciși de Pascu, după ce au aflat vestea condamnării.

Imediat după tragedie a fost declanșată o amplă anchetă la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Constanța.

„Concluziile raportului arată încălcări succesive ale normelor din partea echipajelor, pe fondul pregătirii profesionale precare ori nerespectării cu bună știință a regulilor de către polițiști. S-au stabilit carențe în actul managerial privind organizarea misiunilor din competență”, erau concluziile anchetei Corpului de control, cerute de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Patru șefi din Poliția Constanței și-au dat demisia - șeful Poliției Mangalia, șeful IPJ Constanța și adjunctul său, și șeful Poliției Rutiere din județ. După cum transmite Digi24, ei au rămas în cadrul Inspectoratului județean de Poliție Constanța, dar pe alte funcții, sau au ieșit la pensie.

Un exemplu ar fi Dragoș Cristea, care în 2023 ocupa postul de șef al Poliției Mangalia. În prezent, acesta este șef adjunct al aceleiași structuri.

El, dar și operatorul de la 112, au mai fost sancționați atunci cu diminuarea salariului cu 20% pentru o perioadă de trei luni.

