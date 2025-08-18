Live TV

Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”

Data publicării:
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. Foto: Profimedia
„Nu creşte presiunea asupra bugetului"

Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt şi pentru personal tehnic şi administrativ, totalul fiind de 180. Ministrul a dat asigurări că nu creşte organigrama şi nu creşte presiunea asupra bugetului.

„Noi nu o să creştem bugetul de resurse umane în această perioadă faţă de momentul prezent. Nu o să creştem organigrama. Ce avem nevoie, însă, să putem face este să asigurăm un flux de resurse umane care să asigure, practic, concursul ca instrument principal pentru a ajunge, de exemplu, în Corpul Diplomatic, în ambasade şi consulate. Şi acum concursul este singurul instrument pentru a intra în Corpul Diplomatic, sigur, în afară de numiri. Însă avem această realitate”, a spus Oana Ţoiu, potrivit News.ro. 

Ea a menţionat că în perioadele în care nu au fost făcute concursuri şi pandemie şi ulterior după, deficitul de resurse umane a fost compensat prin detaşări.

„Detaşarea în sine nu este un instrument malefic. Sunt şi colegi din alte instituţii în zona de protecţie şi pază, ataşaţi militari, economici în zona culturală, necesari în echipele din ambasade şi consulate, când şi dacă îşi fac treaba bine, sigur. Performanţa rămâne un indicator foarte important. Însă au fost şi detaşări care nu au respectat, din punctul nostru de vedere, criteriile necesare pentru a asigura un standard ridicat de reprezentare. Şi atunci scopul concursului în acest moment este de a da o şansă la o carieră în Corpul Diplomatic, în special tinerilor în acest moment, dar fără a îngreuna bugetul ministerului sau fără a îngreuna bugetul României, care în acest moment este într-un moment dificil”, a afirmat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, la TVR Info.

Ea a precizat că a fost pusă în transparenţă metodologia de concurs.

„Am şi anunţat de la momentul respectiv tocmai pentru că am vrut să existe această transparenţă şi dacă sunt propuneri de schimbarea metodologiei, astfel încât încrederea faţă de concurs să fie mai mare, noi să le luăm în calcul. Trecem prin propunerile pe care le-am primit în perioada de transparenţă şi săptămâna aceasta o să publicăm metodologia finală şi datele pentru concurs. În metodologia pe care am publicat-o în transparenţă, termenul de depunere a dosarelor era 31 august. În acest moment ne uităm la posibilitatea de a muta termenul mai târziu în luna septembrie ca să existe suficient de mult timp şi oamenii să nu se simtă grăbiţi sau excluşi din accesul la această oportunitate, pentru că s-a suprapus peste vacanţa de vară sau peste concedii şi poate nu reuşesc să termine toate pregătirile la timp. Şi atunci ne uităm la posibilitatea de a mai da un răgaz adiţional de timp”, a menţionat ministrul.

„Nu creşte presiunea asupra bugetului"

Oana Ţoiu a mai declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt pentru personal tehnic şi administrativ.

„Totalul de posturi în acest moment este de 180, dar repet acest lucru, nu creşte organigrama, nu creşte presiunea asupra bugetului, pentru că vorbim în primul rând de un mecanism de rotaţie şi de asigurare a unei recrutări care se permită în timpul înlocuirea instrumentului detaşării”, a subliniat ea.

„Salariile încep de la un 3.400 net”

Despre salarii, ministrul Oana Ţoiu a arătat că Ministerul Afacelor Externe este unul dintre ministerele care nu a stat la masa negocierii salariilor de-a lungul timpului foarte bine.

„După ce au fost tăierile după criza din 2008, cred că odată sau de două ori au mai avut câte 5-10%, asta ne aduce astăzi în situaţia de a avea salarii, pentru cei care aplică la aceste concursuri, de exemplu, salarii care încep de la un 3.400 net. Şi plaja nu este foarte mare, sunt până la 6.000-8.000 de lei net, în funcţie de experienţă şi în funcţie de încadrare”, a spus ea, arătând că experienţa în instituţiile internaţionale este de asemenea recunoscută, experienţa în mediul academic, experienţa în instituţii publice centrale.

„Există cerinţe legitime de a schimba în timp lucrurile, astfel încât şi cineva care a lucrat în zona think-tank-urilor, în zona organizaţiilor non-guvernamentale, în zona privată, dar cu focus în zona de externe şi diplomaţie, să poată să aibă o echivalare a experienţei. În acest moment însă era timpul prea scurt ca să putem face şi această reevaluare şi concursurile, aşa că am rămas în acest moment cu recunoaşterea în organizaţiile internaţionale, mediul academic şi instituţiile centrale, şi salarizarea se stabileşte în funcţie de vechime şi în funcţie de încadrarea în post. Dar am vrut să fim transparenti faţă de intervalul de salarizare, pentru că experienţa concursurilor anterioare a arătat că sunt cazuri în care oamenii învaţă, se pregătesc, iau concursul şi apoi renunţă pentru că îşi dau seama că nu se potriveşte cu obiectivele lor, inclusiv financiar”, a mai spus ea.

 

