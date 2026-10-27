Ce sancțiune a primit un bărbat care şi-a pierdut cartuşele la o partidă de vânătoare. „Și-a lăsat ghiozdanul pe capotă și a plecat”

Un bărbat din Teleorman a participat la o partidă de vânătoare în Buzău. La plecare, nu a observat că și-a lăsat în urmă centura de cartușe.

Un vânător de 44 de ani, din judeţul Teleorman, a rămas fără dreptul de a deţine, purta şi folosi arme pentru următoarele şase luni, după ce a pierdut un rucsac în care se aflau 12 cartuşe. Bărbatul participase la o partidă de vânătoare autorizată în comuna Largu, judeţul Buzău, iar la plecare şi-a uitat bagajul pe plafonul maşinii.

Incidentul a avut loc în localitatea Largu, unde un localnic a sesizat Poliţia, după ce găsit un ghiozdan care conţinea mai multe cartuşe.

Potrivit IPJ Buzău, poliţiştii din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au început verificările şi au reuşit să identifice proprietarul muniţiei: un bărbat de 44 de ani, din Teleorman, care participase în cursul zilei la o partidă de vânătoare autorizată. La finalul activităţii, şi-ar fi lăsat din neatenţie ghiozdanul pe plafonul autoturismului şi ar fi plecat fără să observe că nu şi-a luat bagajul.

În rucsac se afla o centură de vânătoare cu 12 cartuşe, care au fost recuperate de poliţişti.

Bărbatul a fost chemat la sediul IPJ Buzău, unde a fost sancţionat contravenţional pentru pierderea muniţiei aferente armelor sale. În plus, poliţiştii au dispus suspendarea, pentru şase luni, a dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor, precum şi confiscarea cartuşelor.

Editor : Sebastian Eduard