Exclusiv Ce se întâmplă cu programul Rabla în 2026? Diana Buzoianu: „Prioritatea zero sunt proiectele deja începute”

Programul Rabla. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Digi24 că programul Rabla pentru 2026 depinde de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), care va fi stabilit după adoptarea bugetului național. Oficialul a precizat că negocierile cu Ministerul Finanțelor vor începe imediat după aprobarea legii bugetului și că în aproximativ două săptămâni de la acel moment ar putea fi stabilit dacă există fonduri pentru lansarea programului.

„În momentul în care vom avea bugetul național vom putea să începem negocierile cu Ministerul Finanțelor cu privire la bugetul AFM-ului, care este o lege separată, dar care trebuie să fie adoptată după ce se adoptă legea bugetului național”, a explicat Buzoianu.

După ce vom avea această lege a bugetului național, care este vitală, pentru că de altfel sunt o grămadă de proiecte blocate pentru faptul că nu avem încă legea aprobată, vom începe de urgență negocierea cu Ministerul Finanțelor pentru legea AFM-ului și în funcție de limita maximală care va fi aprobată pentru buget vom ști câte proiecte vom putea să includem anul acesta.

Potrivit ministrului, o parte importantă din bugetul AFM va merge către proiectele care au fost mutate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM. Din punctul meu de vedere, eu doresc să lansez încă un program de apă-canal pentru România și mai sunt încă câteva proiecte de importanță vizibile la nivel național, printre care inclusiv Rabla, pentru care avem mai multe scenarii”, a spus ministrul Mediului.

În funcție de limita maximală care va fi aprobată de către Ministerul Finanțelor vom ști dacă avem banii suficient cât să includem mai multe proiecte.

Întrebată dacă programul Rabla reprezintă o prioritate pentru minister, Buzoianu a spus că decizia finală depinde de bugetul AFM și de sumele disponibile după finanțarea proiectelor deja începute.

„Nu am cum să răspund până nu văd limita finală de la bugetul AFM, pentru că în momentul de față prioritatea zero este finalizarea proiectelor care au început, care au șantiere deschise, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM și aici vorbim deja de peste un miliard și jumătate”, a mai spus ea.

Depinde foarte mult care vor fi banii necesari și care sunt banii suplimentari pe care Ministerul Finanțelor va putea să îi aprobe fără să ne crească foarte mult deficitul.

Ministrul Mediului a estimat că o decizie privind programul Rabla ar putea fi luată la scurt timp după adoptarea bugetului de stat.

„Eu sper să avem după două săptămâni de la aprobarea bugetului național o limită maximală discutată, negociată și aprobată cu Ministerul Finanțelor pentru AFM. Deci în două săptămâni de la momentul în care avem bugetul național aprobat”, a explicat ministrul.

