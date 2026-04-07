Ministrul Apărării, Radu Miruță, a comentat pentru DIGI24 războiul din Iran și a precizat că, în cazul în care conflictul escaladează și SUA ar cere mai mult de la România, reacția țării noastre „depinde” de tipul de ajutor cerut. „Noi analizăm întotdeauna din perspectiva dreptului internațional, a conținutului parteneriatului strategic, a interesului de securitate pentru statul român,” a declarat ministrul.

Radu Miruță a precizat că, până în prezent, SUA au făcut o singură solicitare României în contextul războiului cu Iranul, și anume dislocarea unor avioane și a unor militari. Decizia a fost luată după ce SUA au confirmat că România nu va fi considerată o țară cobeligerantă.

„Solicitarea este cea care a fost analizată acum 2 săptămâni. Noi, la Ministerul Apărării, inițial, am cerut niște date suplimentare înainte de a spune da sau nu. Și datele suplimentare pe care eu le-am cerut au fost să confirme dacă aceste aeronave, maxim 15 câte am autorizat să decoleze și să aterizeze din cele două puncte Mihail Kogălniceanu sau Otopeni, să ne confirme dacă ele pleacă cu armament sau cu încărcătură explozivă de pe teritoriu național, pentru a mă asigura că nu există niciun indiciu conform căruia România ar putea fi considerată ca o țară cobeligerantă, ca o țară care participă indirect. Și am primit o confirmare foarte clară din partea Statelor Unite, care a subliniat că nu există această situație, motiv pentru care am mers mai departe. În CSAT a fost o astfel de discuție, după care în Parlament a fost votat la vedere, nesecret și eu cred că e un lucru care contează pe termen lung de acum înainte.

Eu nu am un glob de cristal în care să mă uit și din care să vă spun ce va urma în perioada următoare, având în vedere desfășurarea acestui conflict. În cele 37-38 de zile cât au trecut de când a izbucnit acest conflict militar, aceasta a fost singura solicitare la Ministerul Apărării, că despre Ministerul Apărării pot să vă confirm, am analizat-o, am deservit-o în baza unui parteneriat strategic pe care îl aveam de 21 de ani, nu de acum”, a explicat ministrul.

Întrebat care ar fi poziția ministerului dacă, în cazul în care escaladează războiul din Iran și SUA ar cere mai mult de la România, Miruță a răspuns că depinde.

„Depinde ce. Noi analizăm întotdeauna din perspectiva dreptului internațional, a conținutului parteneriatului strategic, a interesului de securitate pentru statul român. Acestea sunt valențele, în funcție de care la prima solicitare, prima iterație de analiză eu o fac. După aceea, evident că discutăm cu șeful statului major al apărării, cu oameni tehnici din Armata Română care analizează, se poate să deservim această solicitare, nu se poate să o deservim, care sunt dezavantaje, care sunt riscurile, după care evident că există un strat de decizie politică, există o decizie a președintelui statului român, o decizie a CSAT, o decizie a Parlamentului, dar toate se duc într-o anumită direcție, în funcție de conținut”, a precizat Radu Miruță.

